Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант может вновь получить работу в лондонском клубе.
Российский владелец «синих» Роман Абрамович планирует включить 65-летнего израильтянина в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда.
Чемпионат Англии
«Челси» накрыл игровой кризис. 3 причины ругать Лэмпарда
При этом Грант, который сейчас работает спортивным директором индийского клуба «Норт-Ист Юнайтед», параллельно ведет переговоры с рядом клубов на Ближнем Востоке, сообщает TEAMtalk.
- Авраам Грант был тренером «Челси» с 2007-го по 2008-й. Под руководством израильского специалиста команда дошла до финала Лиги чемпионов (впервые в истории) в Москве, но в серии пенальти уступила «Манчестер Юнайтед».
- После «Челси» Грант тренировал «Портсмут», «Вест Хэм», «Партизан», сборную Ганы и «Норт-Ист Юнайтед».
Трансферы
«Спартак» почти оформил первый трансфер, Моуринью уведет игрока у «Реала»
Чемпионат Англии
Часть игроков «Челси» разочаровалась в Лэмпарде