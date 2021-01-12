Матч «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед» был прерван почти на пять минут в середине первого тайма, поскольку арбитр Кевин Френд долго просматривал два диких эпизодах.

Сначала защитник «МЮ» Люк Шоу шипами впился в ногу Йоханну Гудмундссону возле своей штрафной, но игра не была остановлена. «Красные дьяволы» убежали в контратаку, и уже защитник «Бёрнли» Робби Брэйди грубейшим фолом последней надежды срубил Эдинсона Кавани.

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Френд сначала выписал желтую Брэйди, но потом отменил ее и обратился к повтору обоих эпизодов. Посчитав, что Шоу первым совершил фол, но успел сначала коснуться мяча, арбитр ограничился одним предупреждением – для игрока «МЮ».

«Любой, кто смотрел это 5 минут и решил, что это не красная, не должен покидать пределы сумасшедшего дома, не говоря уже о судействе», – вынес вердикт пользователь твиттера @reeceparto_98.

Первый тайм завершился без забитых мячей.

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