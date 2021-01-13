Британский вирусолог предложил дисквалифицировать футболистов АПЛ за объятия во время празднования забитых голов.

Джулиан Танг считает, что обнимающихся после взятия ворот игроков следует штрафовать, а в случае повторного нарушения дисквалифицировать – иначе футболисты рискуют заразиться коронавирусом и распространить болезнь среди семей. Также риск представляют потасовки на поле.

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Daily Mail сообщает, что врач призвал футбольные власти Англии занять более жесткую позицию к футболистам, которые нарушают правила безопасности по COVID-19. «Зачем рисковать и распространять вирус?» – спрашивает Танг.

Некоторые стадионы АПЛ пустили на трибуны небольшой процент фанатов, но затем снова закрыли посещение, так как в Англии обнаружен новый штамм коронавируса.

После 17 туров в тройке идут «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Лестер».

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