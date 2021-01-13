Курьезный эпизод произошел перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли», который состоялся в рамках перенесенного первого тура АПЛ.
Перед стартовым свистком в чемпионате Англии традиционно проводится акция Black Lives Matter, направленная на поддержку темнокожих: игроки, уже стоящие на позициях, встают на одно колено. Полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд забыл об этом и ввел мяч в игру. Мяч остановил одноклубник, уже опустившийся на колено.
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Пользователи твиттера обратили внимания на поведение футболиста. «Нашёлся герой! Хватит этой чепухи с BLM. Поклонитесь Эшли Вествуду», – написал andyfielding84.
«Вествуд против BLM?» – интересуется ibrahim85246346.
- «МЮ» выиграл благодаря голу Поля Погба и вышел на первое место.
- «Бёрнли» идет на 16-м месте.
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