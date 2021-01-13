Речь идет о бразильце Габриэле Фернандо Алмейде, которому сейчас 24 года. Он присоединился к академии «Сити» в 14-летнем возрасте в 2011 году. Парень считался одним из ярчайших молодых талантов – до переезда в Манчестер он тренировался в академиях «Спортинга» и «Тоттенхэма». Подростка описывали как типичного бразильца, который способен выполнять с мячом трюки, «о которых англичанин и не мечтает». Иногда он тренировался с командой игроков 15 лет.