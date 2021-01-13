«Манчестер Сити» снова обвинили в махинациях – медиа сообщили, что в попытке склонить юного футболиста играть за клуб, его отца устроили на фиктивную должность.
Речь идет о бразильце Габриэле Фернандо Алмейде, которому сейчас 24 года. Он присоединился к академии «Сити» в 14-летнем возрасте в 2011 году. Парень считался одним из ярчайших молодых талантов – до переезда в Манчестер он тренировался в академиях «Спортинга» и «Тоттенхэма». Подростка описывали как типичного бразильца, который способен выполнять с мячом трюки, «о которых англичанин и не мечтает». Иногда он тренировался с командой игроков 15 лет.
В расследовании The Athletic сообщается, что «Сити» склонил Алмейду на переход, промотивировав его семью деньгами. Чтобы подписать молодого игрока, для его отца создали фиктивную работу скаута и незаконно переводили мужчине по тысяче фунтов стрелингов в период с сентября 2011-го по июнь 2012-го.
- Проведя в «Сити» два года, бразилец вернулся на родину в «Коринтианс». Сейчас он выступает за «Стретфорд Паддок» в одной из любительских лиг Англии.
- Ранее УЕФА на два года отстранил «Сити» от участия в ЛЧ за нарушение ФФП, но CAS отменил решение.