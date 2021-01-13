Фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон вспомнил, как поддерживал «Арсенал» и участвовал в драках хулиганов с полицией.

«Футбольный матч был отличным способом избавиться от гнева и агрессии, потому что даже самые большие беспорядки утихали за считанные секунды. Страшновато, когда все это начинается. Но обычно людьми, которых боялись больше всего, были полицейские. Особенно в те дни. Они были очень жестоки с футбольными хулиганами – кровожадными в любом месте. Они знали всех местных парней, места, где те бывали, и любили злоупотреблять властью.

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Тогда парни получали удар и думали, что это смешно: «Смотрите, у меня фингал под глазом». Люди чувствовали себя героями, но никакого реального ущерба не было.

Сейчас фанаты больше используют голоса, а не кулаки. Некоторые болельщики сейчас ходят на футбол и ведут себя очень уверенно. Но они просто крикуны, а это совсем не то. Тогда была реальная опасность.

Черт возьми, да. Но это не было поножовщиной, в которую все перешло. Это была бы кровавая потасовка, ух. Я был в такой пару раз. Все огребли», – приводит Radiox отрывок из книги Лайдона.

Джон – фронтмен и основной автор песен Sex Pistols.

Лайдон – большой поклонник «Арсенала». Ранее он называл «Челси» «козлами, убивающими футбол», а «МЮ» – «говном».

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