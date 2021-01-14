Болельщики «Ливерпуля» обсуждают необычный жест – один из них предложил посвятить баннер нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду на ближайшем очном матче.

Речь идет не об оскорбительном баннере, как повелось у команд-соперников – совсем наоборот. Фанат хочет поблагодарить 23-летнего Рэшфорда за его кампанию по борьбе с детским голодом.

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«Есть ли какие-нибудь фан-группы «Ливерпуля», которые готовы вывесить на этих выходных баннер для Маркуса Рэшфорда? – спросил мужчина в твиттере и предложил текст: «У голода нет цветов. Спасибо, Маркус».

Твит набрал более тысячи лайков за несколько часов, но не все болельщики «красных» поддержали идею о баннере для футболиста из клуба-соперника на «Энфилде».

«Звучит неплохо, но в тот день, когда мы повесим баннер в честь игрока «Юнайтед», я перестану смотреть футбол», – написал Люк Гилл.

«Я очень поддерживаю то, что Маркус Рэшфорд делает за пределами поля. Но «Энфилд» – наш храм, и я не поддержу эту идею», – согласился Джерри Мак.

«Ливерпуль» и «МЮ» сыграют на «Энфилде» 17 января.

Матч будет принципиальным: «Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу с 36 очками, «Ливерпуль» идет вторым, набрав 33 балла.

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