В сезоне-2020/21 «Арсеналу» очень больно: лишь в последние недели «канониры» немного выровнялись и оторвались от зоны вылета. Все ждали, что зимой лондонцы усилятся мощными бойцами, но первым на «Эмирейтс» прилетел юниор «Герты» Омар Рекик.

«Это молодой талант, за которым мы наблюдали некоторое время. Верим, что у него блестящее будущее», – охарактеризовал парня Микель Артета.

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Омар Рекик, «Герта» Фото: Getty Images

Но многие усомнились в его перспективах центрального защитника. Во-первых, смутила цена: вряд ли «Герта» отпустила бы действительно крутого игрока за 600 тысяч евро (Transfermarkt и вовсе оценивал его в 325 тысяч). Во-вторых, к 19 годам у него ровно ноль матчей на взрослом уровне: у Омара 0 минут в Бундеслиге, в которой доверяют даже 16-летним пацанам.

Еще можно проследить тесную связь с братом Каримом Рекика. Тот, как и Омар, играл за «Ман Сити», ПСВ, «Марсель» и «Герту» – самое любопытное, что в те же годы, что и младший родственник. Как только старший покидал клуб, за ним следовал Омар. Их пути разошлись лишь в 2020-м, когда 26-летний Карим укатил в «Севилью».

Зато многие обратили внимание на внешность Рекика – парень обладает модельными данными, а его инстаграм наполнен дамскими сердечками. Сейчас там множество пожеланий удачи – в основном от девушек.

Кажется, это понимает и сам Омар. Кроме фоток с тренировок, он с удовольствием позирует в брендовой одежде. Девушки пишут ему «О мой бог, ты потрясный» и «Ты похож на модель».

Возможно, так «Арсенал» попытался повысить популярность у женщин, ведь им точно будет интересно следить, как там дела у красавчика их инстаграма.

Омар выступал за сборную Нидерландов U-18, но позже выбрал Тунис U-21.

У инстаграма Рекика 54,4 тысячи подписчиков.

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