В сезоне-2020/21 в АПЛ впервые за 16 лет выполз «Лидс». Забитый талантливыми ноунеймами ростер сразу обратил на себя внимание безбашенной игрой. Одним из главных открытий команды Бьельсы оказался 27-летний нападающий Патрик Бэмфорд. Он вонзил уже десятку в Премьер-лиге, а его резкий взлет напомнил перфоманс в сильнейшей лиге мира пять лет назад другого форварда ноунейма – Джейми Варди.

Бэмфорд раскрылся в АПЛ только в этом сезоне. До этого он тоже заглядывал в лигу, но добился только 314 сыгранных минут в розыгрыше-2016/17. Причина – недоверие в «Челси», куда проспект телепортировался в 18 лет из родного «Ноттингема». Лондонцы купили Патрика почти за 2 млн евро зимой 2012-го. Нападающего постоянно высылали в аренды, не позволяя даже прикоснуться к первой команде. Арендаторы тоже не всегда задействовали нападающего, плюс «синие» постоянно выдергивали игрока из одного клуба в другой, не давая ему нормально практиковаться.

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Patrick Bamford Фото: Getty Images

В итоге зимой 2017-го его выкупил «Мидлсбро», за который Бэмфорд уже играл в аренде и провел самый мощный сезон, став игроком года в Чемпионшипе сезона-2014/15. «Боро» выложил почти 7 миллионов, а спустя полтора года за Патрика на миллион больше заплатил «Лидс».

Но не только недоверие затянуло путь Бэмфорда в АПЛ. В первый же сезон (2018/19) в «Лидсе» англичанин порвал кресты, а следом повредил колено и пропустил половину сезона. Восстановившись, в следующем розыгрыше он стал лучшим бомбардиром команды, но в сравнении с другими страйкерами Чемпионшипа не выделялся – 16 голов за 47 игр (у чемпиона гонки – 26), несколько долгих безголевых серий (одна из них 10-матчевая). Так игрок, которому в 18 лет уже присматривали место в сборной Англии, пропал с радаров топ-клубов, и если бы «Лидс» не ворвался в АПЛ, то Патрик мог совсем угаснуть в низших дивизионах.

В 2014 году в АПЛ таким же лабиринтом залез Варди. Джейми поздно раскрылся, проведя первый сезон в лиге в 27 лет – столько же сейчас Патрику. Форвард «Лестера» также прошел через трудности и даже мог забросить футбол после изгнания в 16 лет из «Шеффилда». А его взрыву в Премьер-лиге предшествовал провал в Чемпионшипе. Фаны «лис» казнили Варди за ничтожную результативность, а сам футболист собирался слинять из команды после первого же сезона. Только многочасовой разговор с тренерами изменил позицию Джейми.

Похожее стряслось и с Патриком. Нападающий стал главным мемом для фанатов «Лидса». Его прошлогодняя реализация стала поводом для создания десятка шуток. Ведь при xG 24,34 Патрик выжал всего 16 мячей. Конечно, нападающий не собирался бежать из клуба, чувствуя поддержку коуча, который нахваливал его даже на тренировках. Однако давление на себе он определенно чувствовал. «В восторге от Бэмфорда, пережил все мемы и трудности и заиграл в высшей лиге», – написал в твиттере уже в этом сезоне экс-футболист Стэн Коллимор.

Правда, выбор Варди был более отчаянным. Вера в футбол вытащила Джейми из провинциальных пабов, где он глушил пивас, развлекаясь махачами с местными работягами, за что однажды даже сел на домашний арест.

Jamie Vardy of Leicester City celebrates after scoring his team's third goal during the Premier League match between Leeds United and Leicester City at Elland Road on November 02, 2020 Фото: Getty Images

Бэмфорд куда более аристократичный парень. Он воспитывался в довольно обеспеченной семье и еще подростком научился играть на фортепиано и скрипке, выучил несколько языков. В 24 года Патрик на отлично сдал экзамены в платной средней школе, и им заинтересовалось одно из престижнейших учебных заведений мира. Гарвардский университет предложил англичанину футбольную стипендию и крутое образование. Бэмфорду, по его словам, очень интересно изучать бизнес и развиваться в этом направлении, но он отказал. Патрик верил, что добьется успеха в футболе и не ошибся. Для футболиста учеба казалась только запасным вариантом. Пока Варди буянил в английских захолустьях, Патрик зубрил уроки и жил по душному плану. Но в итоге оба форварда прорвались через сложности и взлетели на топовый уровень.

Бэмфорд, как и Варди, нашел идеальную команду. Больше никакой игры на флангах – только центр нападения и только голы. «Мне нужно играть впереди, и я давно хотел тащить команду за собой. «Лидс» дал мне такую ​​возможность, и я ухватился за нее обеими руками. То, что они доверились мне, очень много значит. Я узнал их философию, а идея привлечения Бьельсы подкупила меня», – признался Патрик в разговоре с LUTV.

Теперь Бэмфорду осталось дождаться вызова в сборную, чтобы полностью повторить путь Варди. Пример этих игроков доказывает, что упорством и сильным желанием можно добраться до футбольной элиты в любом возрасте и через множество проблем.

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