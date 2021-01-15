Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни объявил о завершении игровой карьеры.
35-летний Руни был играющим тренером «Дерби Каунти» с ноября 2020 года, когда из клуба ушел Филип Коку. Теперь англичанин займет пост главного тренера команды. Экс-футболист подписал с «Дерби Каунти» контракт на 2,5 года.
«Когда я вернулся в Англию, то поразился потенциалом «Дерби Каунти». Стадион, база, уровень футболистов, в том числе молодых, и, конечно, болельщики, которые всегда поддерживали команду. Несмотря на предложения других клубов, я чувствовал, что это место для меня», – сказал Руни, слова которого приводит официальный сайт «Дерби».
После 22-х туров ведомые Руни «бараны» находятся в зоне вылета Чемпионшипа.
- В составе «Дерби» Руни провел 10 матчей и забил 1 мяч в нынешнем сезоне Чемпионшипа.
- Игрок также выступал в «Эвертоне», «МЮ» и «Ди Си Юнайтед».
- За сборную Англии Руни сыграл 120 матчей и забил 53 мяча.