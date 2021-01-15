35-летний Руни был играющим тренером «Дерби Каунти» с ноября 2020 года, когда из клуба ушел Филип Коку. Теперь англичанин займет пост главного тренера команды. Экс-футболист подписал с «Дерби Каунти» контракт на 2,5 года.

«Когда я вернулся в Англию, то поразился потенциалом «Дерби Каунти». Стадион, база, уровень футболистов, в том числе молодых, и, конечно, болельщики, которые всегда поддерживали команду. Несмотря на предложения других клубов, я чувствовал, что это место для меня», – сказал Руни, слова которого приводит официальный сайт «Дерби».