В начале января «МанЮнайтед» впервые за несколько лет взлетел на первое место и поставил «Ливерпуль» в ранг догоняющей команды. Отрыв составляет всего три очка, и в случае победы «красных», борьба еще больше обострится. Если же показывающая лучшие показатели на выезде в этом сезоне команда Сульшера прервет беспроигрышную серию мерсисайдцев на «Энфилде» из 67 матчей, то получит не только очковый, но и психологический перевес.

Кто посмотрит матч по ТВ

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В составе обеих команд достаточно травмированных и ни одного дисквалифицированного. У «Ливерпуля» не поправились центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, из-за повреждений не сыграют Константинос Цимикас, Диогу Жота и Наби Кейта. Под вопросом участие центрального защитника Жоэля Матипа, что может стать самой большой проблемой.

Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» Фото: Imago

У «МЮ» также дифицит игроков обороны: точно не готовы выйти на поле «Энфилда» Фил Джонс, Маркос Рохо и Брендон Уильямс, а также 19-летний Факундо Пеллистри. Возможно, Сульшер остался без Виктора Линделёфа, Антони Марсьяля и Неманьи Матича – об их участии или отсутствии станет известно перед матчем.

Форма

Манкунианцы потеряли очки только в трех из 10 последних матчей, один из которых состоялся в Кубке лиги (уступили «Сити»). Благодаря некрупным, но уверенным победам парни Сульшера потеснили «Ливерпуль» с первой строчки и уже опережают соперника на три очка.

Лицом к лицу

«Ливерпуль» в этом сезоне потерял 18 очков – больше, чем за все предыдущие две кампании.

Мерсисайдцы не выиграли в трех играх АПЛ (=2, -1) и не забили в последних двух. В последний раз серия из четырех матчей без побед у «Ливерпуля» была в феврале 2017 года.

После этого матча Клопп станет десятым тренером, руководившим «Ливерпулем» в 200 матчах высшего дивизиона. Немец выиграл больше игр, чем любой из его предшественников за этот период (127).

«МЮ» впервые с 2013 года оказался на вершине таблицы после 17 игр сезона.

Фернандеш – первый игрок, получивший четыре награды «Игрок месяца в АПЛ» за один календарный год.

Сульшер может стать третьим тренером «Манчестер Юнайтед», не сумевшим выиграть ни одну из своих первых четырех игр лиги против «Ливерпуля» после Джона Чепмена (1921 – 1926) и Томми Дохерти (1973 – 1976).

«Ливерпуль» выиграл 11 матчей подряд на «Энфилде» против команд из топ-6.

Форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд вонзил три мяча «Ливерпулю» в четырех последних матчах.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 1,97

Ничья: 3,84

Победа «МЮ»: 3,75

Где смотреть

В прямом эфире матч можно посмотреть на «ОККО Спорт». Стартовый свисток назначен 17 января на 19:30 (мск). Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – ищите ее по ссылке.

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