Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не может адекватно рассуждать о неудачах команды: он либо находит виноватых извне, либо переводит стрелки на другие команды. На этот раз мишенью харизматичного немца стал «Манчестер Юнайтед» – накануне битвы двух лидеров АПЛ на «Энфилде» Клопп несправедливо набросился на «красных дьяволов» за пенальти.

Когда 4 января «Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» с минимальным счетом и потерял очки в третий раз за пять туров, было ясно, что Клопп проигнорирует провал скаузеров. Дело в том, что немец не критикует команду перед медиа даже после слабых перфомансов – вместо этого он находит врага или внешнее обстоятельство, на которое можно списать тусклую игру.

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Одно из самых популярных оправданий коуча связано с погодой – в марте 2019-го в интернете даже появилась компиляция с отборными цитатами Клоппа насчет ветра, осадков и качества поля. «Снег усложнил нам жизнь, – жаловался Юрген. – Сам снег не представляет проблемы, проблема возникает, когда он остается на поле. Мяч плохо двигался, и если ты владеешь мячом 70-80 процентов времени, становится очень некомфортно». После таких пресс-конференций казалось, что в неудачах «Ливерпуля» виноват не тренер, который не адаптировал тактику под погоду, а футбольные боги – именно они навлекли снегопад, помешали одной команде и помогли другой.

Иногда Клопп обвиняет соперника в оборонительной тактике, будто против его команды все обязаны раскрываться и играть от штрафной до штрафной. «В последние годы «МЮ» только защищается, – ворчал Юрген после очередной потери очков на «Олд Траффорд». – Когда «Ливерпуль» играет против «Юнайтед», можно подумать, что обе команды будут атаковать, но это не так». В подобные моменты немец звучит наивно и самоуверенно: он злится на другие команды за то, что те не упрощают задачу для «Ливерпуля» и не раскрываются. Клопп забывает, что каждый тренер свободен в выборе тактики и может поставить в штрафную хоть 10 полевых. Задача «Ливерпуля» в том, чтобы взломать автобус и не пропустить, а не в поиске оправданий в случае неудачи.

Другая любимая тема Клоппа – расписание. В этом сезоне чемпиона преследуют травмы, и Юрген уверен, что это связано с несправедливым графиком. Немец теряет самообладание от матчей «Ливерпуля», которые попадают в дневной слот в субботу и открывают тур: «Обычно у нас безумные ноябрь и декабрь. В этом году октябрь как декабрь, ноябрь как ноябрь, а декабрь все равно как декабрь. Матчи в 12:30 нас убивают. Если мы играем в Лиге чемпионов во вторник, то это нормальное время для следующего матча в АПЛ. Но если мы играем в среду, такого не должно происходить».

Клопп бесится из-за времени, как будто несколько часов разницы оказывают решающее значение для здоровья игроков. Тренер игнорирует факт, что другим командам тоже приходится выступать каждые три дня из-за позднего старта сезона и пандемии. У топ-клубов явно больше возможностей для ротации, чем у аутсайдеров, поэтому плотный график мешает скорее «Бёрнли», «Шеффилду» и «Фулхэму», чем «Ливерпулю» или «МЮ», которые спокойно могут менять полсостава в зависимости от турнира и проводить ротацию даже в чемпионате.

В прошлом сезоне «Ливерпулю» повезло – лидеры обошлись без тяжелых травм и были готовы в любой момент. Теперь ситуация развивается противоположным образом: в октябре сломался Ван Дейк, позже скаузеры лишились Александер-Арнольда, Матипа, Гомеса и Жоты. Нельзя сказать, что случай команды Клоппа уникален: элитные команды и раньше сталкивались с потерями звезд, справляться с ними – одна из задач тренера. Алекс Фергюсон проводил по полсезона с номинальными полузащитниками Дарреном Флетчером и Майклом Карриком в центре обороны, Пеп Гвардиола давно страдает без здорового Серхио Агуэро на острие. Тренер «Ливерпуля» рассуждает об эпидемии травм так, словно его клуб пострадал от нее первым в истории.

Постепенно Клопп превратился в мастера отговорок и научился переводить стрелки лучше любого коллеги. После поражения от «Саутгемптона» он не вспоминал о травмах и погоде, но изобрел новый прием: предположил, что «Ливерпулю» не дали пенальти за фол на Садио Мане, и напомнил, сколько одиннадцатиметровых назначили в пользу «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» не имели никакого отношения к этому матчу, но Юрген не удержался и намекнул на судейский заговор в пользу главного конкурента: «МЮ» за два года заработал больше пенальти, чем я за пять с половиной лет в Англии».

Клопп и раньше набрасывался на арбитров, но теперь напрямую втянул в оправдательную кампанию другую команду. Немец виртуозно отвлек внимание: «Ливерпуль» выглядел против «Саутгемптона» измученным, нанес единственный удар в створ после 75-й минуты и не организовал навал даже на последних минутах, но после выступления Юргена никто не обсуждал кризис его команды – эксперты и болельщики спорили только о том, прав ли коуч насчет «Юнайтед».

Sky Sports посчитал, сколько пенальти пробила каждая команда АПЛ с назначения Клоппа в «Ливерпуль» в октябре 2015-го: «МЮ» действительно опередил «красных» (41 против 30), но сам занял только третье место в общем списке после «Лестера» (45) и «Манчестер Сити» (43). После прихода Уле-Гуннара Сульшера в декабре 2018-го «Манчестер» пробил 27 пенальти – все-таки меньше, чем «Ливерпуль» за все время при Клоппе. Авторы Manchester Evening News сосредоточились на пенальти «дьяволов» в этом сезоне, проанализировали каждый из 11 ударов с точки во всех турнирах и пришли к выводу, что девять из них были заслуженными.

Уле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Фото: Getty Images

Критика Клоппа не имеет оснований – есть смысл рассматривать судейство только в определенном турнире и за конкретный отрезок времени, а «МЮ» в сезоне-2019/20 в чемпионате Англии пробил всего на один пенальти больше, чем «Ливерпуль» с «Челси», и аж на четыре меньше «Лестера». Однако работа арбитров на матчах «лис» мало кого интересует – Юрген использовал соперника с громким именем, чтобы отвлечь от игровых проблем мерсисайдцев и собственных неудач: теперь все забыли о бездарной игре «Ливерпуля» с Салахом, Мане и Фирмино против «Фулхэма» и «Саутгемптона».

Фанаты ворчат о подкупе судей и симуляциях Маркуса Рэшфорда, будто количество пенальти в пользу соперника оправдывает разгром от «Астон Виллы» и ничью против «Брайтона». Если оценивать ситуацию исключительно со слов Клоппа, может показаться, что «Юнайтед» получает фейковые стандарты чуть ли не в каждом матче, пока «Ливерпуль» сражается с ветром, снегом, календарем и вселенской несправедливостью.

Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург предположил, что Юрген пустился в игры разума в стиле Фергюсона и пытается надавить на рефери перед очной встречей с «МЮ»: «Если он предполагает, что игроки «Юнайтед» специально зарабатывают пенальти, то он лицемер, потому что Салах и Мане делают то же самое. Со времен Ферги мы не видели таких наглых попыток повлиять на судью перед большой игрой. В прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» побеждал в каждом матче, Клопп таким не занимался». В ответ Юрген заверил, что у него нет скиллов для игр разума, и он говорил абсолютно искренне.

Юрген Клопп и судьи Фото: Getty Images

Если монолог о «МЮ» не психологический маневр, то это значит, что Клопп потерял контроль над ситуацией и откровенно психует из-за успехов конкурента. В таком случае он напоминает скорее не сэра Алекса, а Кевина Кигана и Рафу Бенитеса – двух других коучей, которые нападали на «Юнайтед» из-за нервов и обострившегося соперничества. Англичанин в сезоне-1995/96 бился с «Манчестером» за титул во главе «Ньюкасла», но проиграл после психологического срыва: Киган обругал Ферги в эфире и провалил концовку сезона. Испанец попал в аналогичную ловушку: посреди сезона-2008/09 притащил на пресс-конференцию мощную подборку примеров того, как ФА и Премьер-лига потворствуют беспределу в пользу «МЮ».

«Я не хочу заниматься играми разума, но, думаю, это то, чего они добиваются, – бесился Рафа. – Мы участвуем в кампании Respect, но она началась с того, что Хавьера Маскерано удалили на «Олд Траффорд». Это сделал тот же судья, который не увидел игру рукой у Рио Фердинанда, когда «МЮ» играл против «Уигана». Тогда они победили и взяли титул». Бенитес увяз в отдельных моментах и сосредоточился на обвинениях против «Юнайтед» больше, чем на проблемах «Ливерпуля». Фергюсон мечтал именно о такой реакции – в итоге скаузеры потеряли слишком много очков и отдали титул.

Уле-Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Фото: Getty Images

Клопп рискует угодить в похожую ситуацию – команде тяжело обрести стабильность, пока тренер рассуждает о несправедливости, ищет виноватых и считает пенальти «МЮ». Экспрессивные интервью немца контрастируют с поведением Сульшера: Уле-Гуннар абсолютно спокоен и не позволяет втянуть себя в разборки. Ворчание Юргена разрушает образ позитивного и дружелюбного мужичка, который заворожил журналистов и расположил зрителей. Хейт к «Юнайтед» сблизил Клоппа с главной противоположностью – Жозе Моуринью. Обычно медиа противопоставляют веселого и доброго немца Особенному, но на этот раз оба ведут себя одинаково: угрюмый португалец так же подкалывает бывший клуб за большое количество пенальти и практически прямым текстом рассуждает о предвзятости судей.

Опыт Кигана и Бенитеса показал, что распыляться на соперников – плохая тактика. Пока Клопп убеждает себя, что единственная причина неудач «Ливерпуля» в этом сезоне – плохое судейство или погода, его команда скорее потеряет уверенность, чем наберет прошлогоднюю форму. Если Юрген искренне надеется отстоять чемпионство, ему нужно думать только о себе и о «Ливерпуле». Иначе он превратится из топ-тренера в мелочного тролля, которого успехи других интересуют больше собственных неудач.

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