В 19-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не смогли выявить победителя.

Команды подошли к матчу на двух первых позициях в таблице по потерянным очкам, но нулевая ничья позволила сохранить место только команде Сульшера.

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«Ливерпуль» играл увереннее и полностью контролировал игру, но конвертировать опасные моменты в голы не смог. Теперь команда Клоппа откатилась на третье место. На вторую строчку заскочил «Лестер».

В следующем туре команда Юргена Клоппа встретится с «Бёрнли».

Манкунианцы поедут в гости к «Фулхэму». Матчи состоятся 20 и 21 января.

Чемпионат Англии Клопп не умеет проигрывать. Он зря набросился на «МЮ» и судей 9 ЧАСОВ НАЗАД