Ноль реальных голов, по одному ожидаемому и куча полумоментов – не такое болото обещает игра между действующим чемпионом и командой с первого места, но именно в это описание попали «Ливерпуль» и «МЮ». У Клоппа встала система, у Сульшера остановился Бруну. К этим проблемам добавились тактические изъяны в игре на мяче.

Так, у «Ливерпуля» не сработала ни одна атакующая задумка в финальной трети. На запуске матча «красные» нащупали уверенность в ситуациях один-в-один. На 3-й минуте Мане опрокинул Мактомини, на 12-й Тьяго убрал Фреда фейковым движением корпуса. Такие эпизоды подкрепляли мысль: игрокам «Ливерпуля» комфортно в изоляциях.

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Команда Клоппа бросилась создавать как можно больше таких ситуаций. Получалось бедно: Мане, Фирмино и Салах пытались вывести защитников «МЮ» один-на-один, но те работали слишком дисциплинированно. В итоге за первый тайм супертрио набило 5 ударов, но 4 из них пришлись на одного Бобби. Его партнеров задерживали еще до выхода на ударную позицию.

Liverpools Mo Salah (links) im Duell mit Uniteds Bruno Fernandes Фото: Getty Images

Во втором тайме «Ливерпуль» стал активнее включать полуфланги. Мане и Салах дали чуть больше выхлопа и настреляли уже три удара. Правда, поджечь игру им все равно не удалось. Усилия вингеров «Ливерпуля» вновь уперлись в перфекцию защиты соперника. Ее не измерить и не подтвердить цифрами, но визуально игроки «МЮ» вообще не отпускали чужих форвардов – либо быстро передавали партнерам, либо преследовали в опеке.

Провал атаки «Ливерпуля» нашел отражение и в продвинутых цифрах. «Красные» набили столько же ожидаемых голов, сколько и соперник (1,2 к 1,19), хотя нанесли вдвое больше ударов (17 против 8). Если проще: «Ливерпуль» угнал от «МЮ» по возможностям забить, но по качеству атак остался где-то недалеко.

Итог – команда Клоппа не забивает в АПЛ уже три игры подряд. Раньше такое случалось лишь с двумя чемпионами: «Арсеналом» в сезоне-1998/99 и «Лестером» после чудо-года с Раньери.

Все это – несмотря на крепкую систему продвижения мяча. В первом тайме «Юнайтед» вступал в защитную фазу со схемой 4-2-3-1. Иногда Бруну, который играл десятку, поднимался на одну линию с Рэшфордом. Это обозначало легкое давление на первую линию «Ливерпуля» и трансформировало модуль «МЮ» впереди.

Клопп ответил двумя шагами. Во-первых, к Фабиньо и Хендерсону постоянно отскакивали Тьяго или Трент. Так первая линия «Ливерпуля» насыщалась тремя игроками – это давало численное преимущество против Бруну и Рэшфорда. Во-вторых, по правому флангу постоянно опускался Шачири. Он находил промежуточную позицию, чтобы открыться под короткий пас или помочь с продвижением мяча.

Пример умного смещения Шачири. Джердан опускается в среднюю треть и цепляет внимание Марсьяля. Тот не может выдвинуться на Александер-Арнольда – Трент остается свободным для приема мяча и дальнейшей передачи. Фото: Other Agency

«Ливерпуль» не испытывал проблем с доставкой мяча в финальную треть. На эту зону пришлось 36% игровых действий – для сравнения, защитная треть «красных» насытилась лишь на 23%. Проблемы чемпионов начинались именно в последней стадии атак.

Теми же симптомами страдал и «МЮ». В первом тайме команда Сульшера нанесла лишь один удар, и тот – со штрафного. Во втором гости изменили оборонительный подход (вышли с более консервативной схемой 4-2-3-1, где Бруну сдерживал пасы на Тьяго и не убегал вперед) и уделили больше внимания атаке, но системности в их действиях все равно не было.

Самое яркое тому доказательство – цифры Погба. Сульшер включил Поля на правом фланге. Какой бы ни была задумка норвежца, она не сработала: функции Погба не были встроены в общий рисунок. При этом Поль стал лидером «МЮ» по xGChain (0,97) и xGBuildup (0,59) – эти цифры описывают вклад игроков в создание моментов. С одной стороны, такой контраст (топ-цифры в тактическом тумане) говорит об уровне Погба. С другой, констатирует нулевую системность.

«Юнайтед» не выручил даже Кавани. За почти полчаса на поле Эдинсон нахватал лишь 13 касаний и ни разу не проверил Алиссона ударом. Да, «МЮ» нарастил атакующую активность и чуть не забил на 74-й минуте, но это не скрыло глобальные проблемы, с которыми Сульшер столкнулся на «Энфилде».

Бруну Фернандеш и Тьяго Алькантара, «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

В итоге ключевой матч первого круга АПЛ подсветил проблемы лидеров – в лучших традициях зимнего отрезка британского футбола. «Ливерпуль» уверенно двигал мяч, но тормозил в финальной трети. «Юнайтед» успешно отбивался возле своих ворот, но не показал системного подхода к чужим.

Именно из таких условностей складывается игра лучших команд Англии в этом сезоне. Именно отсюда – плотность в самой желанной, верхней части таблицы. Матч «Ливерпуля» с «МЮ» стал концентрацией сезона и обозначил вызовы, на которые Клопп и Сульшер будут отвечать в ближайшее время.

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