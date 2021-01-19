«Мы греем бутсы в своеобразной микроволновке. Так сказать: печи для обуви. Поскольку в бутсах есть металлические шипы, они становятся очень горячими. Так что он ходит с бутсами в руке и может просто постучать шипами вам по коже. Ударит сзади по ноге или что-то в этом роде», – цитирует 22-летнего Маунта Goal.