Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт рассказал о любимых розыгрышах одноклубников. За шутки в команде отвечают Бен Чилуэлл и Джорджиньо. Главный прикол итальянца связан с нагретыми шипами.
«Мы греем бутсы в своеобразной микроволновке. Так сказать: печи для обуви. Поскольку в бутсах есть металлические шипы, они становятся очень горячими. Так что он ходит с бутсами в руке и может просто постучать шипами вам по коже. Ударит сзади по ноге или что-то в этом роде», – цитирует 22-летнего Маунта Goal.
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- Маунт – воспитанник «Челси», выступал в аренде за «Витесс» и «Дерби». Полноценно играет за «синих» с сезона-2019/20.
- В АПЛ лондонцы идут седьмыми после 18 туров, на шесть очков отставая от третьего места.
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