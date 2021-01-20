Боссы «Челси» пока не уволили Фрэнка Лэмпарда, но уже прорабатывают новый план развития клуба. Если в ближайшее время результаты команды не улучшатся, то главный тренер будет отправлен в отставку.

Руководство лондонского клуба уже имеет варианты и определилось – следующим менеджером будет немец. Боссы считают, что специалист из Германии поможет раскрыться важным летним покупкам «синих» – Тимо Вернеру и Каю Хаверцу. В руководстве уверены, что они будут определять игру «Челси» в будущем, сообщает The Athletic.

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Среди кандидатов на замену Лэмпарда называется много имен, в том числе и немцы: Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»), Ральф Рангник (без клуба), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Томас Тухель (без клуба).

Тимо Вернер обошелся «Челси» в 53 млн евро, Кай Хацерц – в 80 млн.

В последних восьми матчах АПЛ «синие» набрали 7 очков из 24 возможных. Команда упала на восьмое место.

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