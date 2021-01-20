В перенесенном матче первого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома дожал «Астон Виллу». «Горожане» владели преимуществом всю игру, но забили ближе к концу: на 79-й отличился Бернарду Силва, а в компенсированное время точку поставил Илкай Гюндоган (с пенальти).

Это помогло «Сити» набрать 38 очков и хотя бы на время возглавить турнирную таблицу. Перегнать «горожан» может «МЮ», который имеет на матч больше и играет позже, но история не в этом.

Чемпионат Англии «Сити» обвинили в еще одной махинации с молодыми игроками 13/01/2021 В 13:32

Если последние два сезона только «Сити» и «Ливерпуль» подменяли друг друга на вершине, то сейчас в АПЛ сменилось уже девять лидеров. После первого тура таблицу возглавил «Арсенал», которого оперативно сменил «Лестер». Потом на небольшой отрезок вперед вырвался «Эвертон» Карло Анчелотти, следом лидерство захватывали «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Где-то между этими событиями повластвовал даже «Саутгемптон».

Теперь пришло время «Манчестеров»: сначала царил Уле-Гуннар Сульшер, теперь привычное место занял Пеп Гвардиола. Кажется, это не последняя смена лидера АПЛ, но вряд ли нас ждут новые клубы в этом списке: «Вест Хэм» и «Челси», которые тусуются в топ-8, уже очень далеко от вершины.

«Сити» и «Ливерпуль» царят в АПЛ с 2017 года. Последним чемпионом до них был «Челси».

«Горожане» выиграли 4 из девяти последних чемпионатов Англии – это лучший показатель на этом отрезке.

Чемпионат Англии Бербатов – о «МЮ»: «Какого хрена вы обнимаетесь с «Сити»? Нужно быть ублюдками» 08/01/2021 В 20:45