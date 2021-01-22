Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после поражения от «Бёрнли» в матче 18-го тура АПЛ (0:1). «Красные» не выиграли четвертый матч турнира подряд и остались четвертыми в таблице, причем по потерянным очкам их могут обойти «Тоттенхэм» и «Эвертон».
«Настоящий удар в лицо. Ответственен за это я – вот самое простое объяснение. Мы много владели мячом, создали несколько моментов, но не реализовали. Из-за этого в матче ничего не было решено, а вот они заработали пенальти.
Были приняты неверные решения в определенный момент. Мы совершили три заброса в штрафную, старались довести мяч до кого-нибудь из наших игроков, но не сумели. Расставить парней по верным позициям, убедиться, что все хорошо, – моя работа.
Это жесткое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 расслабился бы. Они усердно работали, но не добились результата. Если что-то не получается, надо стараться усерднее, чаще, дольше.
Дело не в том, чтобы кого-нибудь сейчас обвинить. Надо разобраться с проблемами вместе, чем мы и займемся. В футболе дается не так много времени. Прямо сейчас мы и не помышляем о гонке за титулом АПЛ», – рассказал Клопп BBC.
- «Ливерпуль» также не забил в четвертом матче АПЛ подряд – такого не случалось 15 лет.
- Следующий матч мерсисайдцы проведут в Кубке Англии против «МЮ», а затем встретятся в АПЛ с «Тоттенхэмом».