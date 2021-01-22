Бывший английский футболист Джимми Буллард после завершения игровой карьеры стал звездой соцсетей. Экс-игрок «Фулхэма» воссоздает известные голы из английской Премьер-лиги.

В последнем видеоролике Буллард напомнил подписчикам о мяче Тьерри Анри в ворота «МЮ» в сезоне-2000/01, голе Алана Ширера за «Ньюкасл» в матче с «Эвертоном» в декабре 2002-го, точном ударе Пола Гаскойна в ворота «Арсенала» в 1991-м.

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Следом Джимми забил головой как Яя Туре «Сандерленду» в сезоне-2013/14, а напоследок воссоздал собственный мяч со штрафного из сезона-2002/03. Тогда Буллард играл за «Уиган», а пострадал «Олдхэм».

42-летний Буллард снимает ролики для Sky Sports, полные видео выходят в социальных сетях этого медиа. В твиттере Soccer AM, принадлежащем Sky Sports, сообщили, что скоро Буллард воссоздаст легендарный мяч Роберто Карлоса в ворота сборной Франции.

Джимми Буллард завершил карьеру в 2012-м, последним его клубом был «МК Донс».

Футболиста вызывали в сборную Англии при Фабио Капелло, но за команду он не провел ни одной игры.

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