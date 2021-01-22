Защитнику «Брайтона» Бену Уайту пришлось срочно удалять интимный плейлист в Spotify – один из фанатов выставил скриншоты с находкой в соцсети.

Болельщик обнаружил плейлист с названием sex, привязанный к аккаунту футболиста, и написал ему об этом в твиттере. «Привет, Бен Уайт, просто сообщаю, что твой плейлист находится в публичном доступе», – написал фанат.