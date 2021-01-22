Защитнику «Брайтона» Бену Уайту пришлось срочно удалять интимный плейлист в Spotify – один из фанатов выставил скриншоты с находкой в соцсети.
Болельщик обнаружил плейлист с названием sex, привязанный к аккаунту футболиста, и написал ему об этом в твиттере. «Привет, Бен Уайт, просто сообщаю, что твой плейлист находится в публичном доступе», – написал фанат.
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- В этом сезоне Бен Уайт провел 18 матчей в составе «Брайтона», заработав 2 желтые карточки.
- Spotify – это стриминг-платформа для прослушивания музыки, которая стала официально поддерживаться в России с июля 2020-го.
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