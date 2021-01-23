Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что клубу нужно учиться на ошибках, допущенных с Месутом Озилом и Сократисом Папастатопулосом. Озил был самым высокооплачиваемым игроком «канониров» и ни разу не вышел на поле в сезоне-2020/21. Контракт с Сократисом был разорван по взаимному согласию.

«Больше не хотелось бы оказаться в такой ситуации. Но такое происходит все чаще и чаще в любом клубе. Нужно сделать общение с игроками более открытым, чтобы предотвратить такое, нельзя откладывать разрешение ситуации на потом. Иногда это сложно, иногда невозможно увидеть, что произойдет через три года. Мы пытались разобраться во всем в начале лета, чтобы избежать того, что в итоге получилось, но у нас не вышло», – цитирует Артету Goal.