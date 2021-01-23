В твиттере набрал популярность тред, в котором пользователь с помощью приложения Face App преобразовал лица тренеров клубов английской Премьер-лиги из мужских в женские. Среди измененных лиц – Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Фрэнк Лэмпард.