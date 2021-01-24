Немецкий полузащитник Месут Озил официально перешел из «Арсенала» в «Фенербахче».
Контракт Озила со стамбульским клубом подписан на 3,5 года, сообщается на сайте «Фенербахче». Ранее сообщалось, что первые шесть месяцев зарплату футболисту продолжит выплачивать «Арсенал», а затем Озил будет зарабатывать в «Фенербахче» 5 млн евро в год.
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«Арсенал» на официальном сайте попрощался с Месутом и поблагодарил его за время, проведенное в футболке лондонцев. 16 января клуб и игрок по обоюдному согласию расторгли договор, который длился до лета 2021 года.
- В составе «Арсенала» Месут Озил отыграл 254 матча, забил 44 мяча и сделал 77 ассистов.
- Немец не провел ни одной игры за лондонцев с марта 2020-го.
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