Контракт Озила со стамбульским клубом подписан на 3,5 года, сообщается на сайте «Фенербахче». Ранее сообщалось, что первые шесть месяцев зарплату футболисту продолжит выплачивать «Арсенал», а затем Озил будет зарабатывать в «Фенербахче» 5 млн евро в год.