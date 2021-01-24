Немецкий полузащитник Месут Озил официально перешел из «Арсенала» в «Фенербахче».

Контракт Озила со стамбульским клубом подписан на 3,5 года, сообщается на сайте «Фенербахче». Ранее сообщалось, что первые шесть месяцев зарплату футболисту продолжит выплачивать «Арсенал», а затем Озил будет зарабатывать в «Фенербахче» 5 млн евро в год.

Чемпионат Англии
«Больше не хотелось бы такого». Артета – о ситуации с Озилом
ВЧЕРА В 10:40

«Арсенал» на официальном сайте попрощался с Месутом и поблагодарил его за время, проведенное в футболке лондонцев. 16 января клуб и игрок по обоюдному согласию расторгли договор, который длился до лета 2021 года.

  • В составе «Арсенала» Месут Озил отыграл 254 матча, забил 44 мяча и сделал 77 ассистов.
  • Немец не провел ни одной игры за лондонцев с марта 2020-го.

Тренер «Тоттенхэма» Моуринью высмеял игрока «Арсенала» Месута Озила

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Англии
«Кто сказал, что мы его хотим?» Моуринью высмеял твит Озила
12/01/2021 В 17:44
Футбол
Озил назвал преимущество Роналду над Месси
12/01/2021 В 08:21