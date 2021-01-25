«Челси» отправил Фрэнка Лэмпарда в отставку с поста главного тренера. Бывший капитан «синих» продержался в должности менеджера чуть больше полутора лет.

Клуб принял такое решение после неудовлетворительных результатов – команда занимает девятое место в таблице, потратив 300 млн долларов на трансферы в летнее трансферное окно.

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Главным претендентом на вакантную должность называется немец Томас Тухель, которого в конце 2020 года уволили из «ПСЖ».

Лэмпард занял 11-е место по набранным очкам в среднем за матч – 1,67 балла за игру.

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