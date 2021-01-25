В понедельник, 25 января, несколько источников сообщили, что известный по выступлениям за «Ливерпуль» защитник Даниэль Аггер задержан в Москве во время митингов в поддержку политика Алексея Навального.

По данным Мосгорсуда, человек по фамилии Аггер и с инициалами как у футболиста предстанет в Головинскиом суде. Его обвиняют в нарушении ст. 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) – такое правонарушение грозит штрафом от 150 до 300 тысяч рублей, обязательными работами или лишением свободы до 15 суток.

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Позднее телеграм-канал «Мутко против» выяснил, что экс-игрок не имеет никакого отношения к московским событиям. Авторы источника заметили, что у футболиста и задержанного лица разные даты рождения: Аггер родился 12.12.1984, а нарушивший закон гражданин – в 1988 году.

Аггер выступал за «Ливерпуль» с 2006 по 2014 год. В 2016-м футболист завершил карьеру в датском «Брондбю».

С «красными» Даниэль выиграл Суперкубок Англии-2006 и Кубок Лиги-2011/12.

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