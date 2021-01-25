На прошлой неделе «Челси» провел один из самых чудовищных матчей при Лэмпарде: лондонцы уныло сгорели «Лестеру», идеи Фрэнка не работали, а в соцсетях все громче говорили про отставку. Правда, уже на следующий день твиттер «Челси» опубликовал видеопривет от коуча – Лэмпс признал, что времена трудные, но он будет до последнего вкалывать ради любимого клуба.

Спустя пару дней Фрэнк дернул «Лутон» в Кубке Англии, а теперь тренера все же убрали. Вероятно, на последний матч он выходил, осознавая, что это финиш: просто великодушное руководство позволило завершить путь победой.

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Импульсивность Абрамовича помножилась на чудовищную статистику и крайне тусклую игру. В этом сезоне «Челси» хронически проваливал матчи против топ-клубов, а Лэмпард обновлял антирекорды по среднему количеству очков за матч. Так что глобально Фрэнку не на кого обижаться: например, девять лет назад он сам выдохнул, когда босс избавил «Челси» от Виллаш-Боаша. Учитывая, что Андре набирал очки постабильнее Лэмпса, контракт с великом полузащитником порвали закономерно.

Фрэнк проделал объективно серьезную работу, но его капитально подвел прошлый сезон. Судите сами: Лэмпард зашел в «Челси» в разгар трансферного бана, лишился Азара, но все равно попал и в плей-офф ЛЧ, и в зону ЛЧ в Премьер-лиге, и в финал Кубка Англии. Проблема в том, что во внутренних турнирах ему не хватило ровно одного шага, чтобы получить хотя бы минимальный иммунитет от увольнения в сезоне-2020/21.

Если бы Фрэнк занял третье место в АПЛ (выше «МЮ»), взял Кубок и поборолся за Суперкубок, Абрамович учел бы эти ачивки во время нынешнего кризиса. Но у Лэмпса нет ни медалей, ни чашек, а для Романа это самое важное. Поэтому хозяин «Челси» сделал четкий вывод: нынешний коуч – не тот человек, который может вырулить на победную серию. Скорее, он опустит клуб еще ниже.

Абрамович, который публично обратился к Фрэнку прямо в заявлении об отставке, наверняка рассуждал так: тренеру купили игроков на 250 млн евро, а он вообще не может их раскрыть и стремительно деградирует. Но Роман абсолютно не учел контекст этого сезона, который начался почти без сборов и другой подготовки. Периодически тонут все: и «Ливерпуль» (0 голов в АПЛ в 2021-м), и «Реал» (уже два кризиса с начала осени), и «Арсенал» (Артета был на грани), и «Ювентус» (возможно, Пирло физрук), и «Барселона» (все еще не понимают, что делать с Лео).

Фрэнк Лэмпард, «Челси» Фото: Getty Images

Турбулентность зашкаливает, но из больших клубов с тренером попрощались только в «ПСЖ», причем не из-за результатов, а из-за нытья Тухеля по поводу трансферов. Руководители других грандов понимают: в таких условиях мечтать о стабильности наивно. Надо дождаться конца сезона, проанализировать результат, исследовать другие метрики (xG и так далее), а потом принимать решение. Но Абрамович снова поступил в стиле антикризисного менеджера: если команда не показывает результат, а на рынке есть достойная альтернатива, тренера надо убирать.

К тому же инсайдеры The Athletic пишут, что Лэмпард постоянно спорил с Мариной Грановской и другими сенаторами по поводу новых игроков: якобы ему не требовались ни Хеверц, ни Вернер, а он сам постоянно требовал купить Райса. Еще один важный момент: верхушка лондонцев поддерживала Кепу (еще бы, такие инвестиции), а Лэмпард забил на баска и привез длиннорукого Менди. Из всех козырей у позднего Фрэнка остался только статус иконы клуба. Остальное (игра, результаты, отношения с начальниками) напрочь испарилось. Теперь Лэмпарду придется ждать предложений от середняков и доказывать, что он правда в порядке. Дебютная попытка стать коучем-суперзвездой явно загнулась, поэтому на офферы от грандов лучше не рассчитывать.

Назначение Тухеля – не идеальный, но амбициозный шаг. Томас обожает спорить с начальниками, не заигрывает с фанатами и дерзит всем подряд, но он точно может спасти для «Челси» конец сезона. Для этого надо устроить Симеоне ад в ЛЧ (Диего сожрал бы нынешнего Фрэнка), поцеплять фаворитов АПЛ и наконец полноценно интегрировать всех элитных новичков.

На дистанции Тухель однозначно со всеми переругается, но конкретно сейчас шоковая терапия должна помочь клубу. В конце концов, у Абрамовича есть опыт 2012 года, когда рокировка помогла владельцу «Челси» взять самый ценный и желанный трофей в жизни.

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