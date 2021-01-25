Фрэнк Лэмпард классно прошел отрезок без трансферов и затащил «Челси» в Лигу чемпионов. Но после покупок на 250 млн евро «синие» вдруг заиграли хуже, а Лэмпард лишился работы. Фрэнки покинул пост 25 января и оставил команду на девятом месте в АПЛ (хотя до зоны ЛЧ всего 5 очков).

О размерах компенсации Лэмпарду пока не сообщается, но у него есть повод рассчитывать на хорошую сумму. Достаточно вспомнить всех, кого Абрамович увольнял раньше срока.

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Клаудио Раньери

В 2004-м первой жертвой нового владельца стал Раньери, который трудился в клубе с 2000 года. Абрамович планировал влить в клуб большие деньги и рассчитывал, что рулить звездами будет тренер покруче. Итальянец лишился работы, но получил 6 млн фунтов.

Жозе Моуринью

Раньери заменил Моуринью, который стал одной из легенд «синих». Но и он был уволен спустя три года: португалец разругался с Абрамовичем и получил 23,1 млн фунтов (для себя и своего штаба).

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью Фото: AFP

Авраам Грант

Следующий раз выплачивать неустойку Роману пришлось всего через восемь месяцев. Грант сменил Моуринью, вывел «Челси» в финал ЛЧ и все равно расстался с работой. Авраам не понял Абрамовича, зато обрадовался, что на его счет упал 5,2 млн фунтов.

Луис Фелипе Сколари

Бразилец вылетел еще быстрее израильтянина. «МЮ» сразу улетел в отрыв в АПЛ, и Абрамовичу пришлось отстегивать 12,6 млн фунтов и быстренько избавляться от Сколари. После такой компенсации Луис Фелипе нигде не всплывал: потренировал лишь в Узбекистане, Бразилии и Китае.

Карло Анчелотти

Рэй Уилкинс и Гус Хиддинк дорулили сезон-2008/09, после чего порядки пришел наводить итальянский монстр. Карло круто начал и оформил золотой дубль. Во втором сезоне Анчелотти финишировал вторым, остался без трофеев и работы. Абрамович расценил такое как провал: выписал тренеру 6 млн фунтов и билет до Италии.

Андре Виллаш-Боаш

На освободившееся место прилетел еще один талантливый португалец, которого быстро прозвали новым Моуринью. Но успехи Жозе АВБ не повторил даже наполовину: продержался всего девять месяцев, хотя «Челси» еще был в ЛЧ, Кубке Англии и боролся за топ-4 АПЛ. Зато Виллаш-Боашу достались 12 млн фунтов и бесценный опыт для работы в «Зените».

Роберто ди Маттео

Сезон за португальцем подчищал Ди Маттео, который внезапно выиграл Лигу чемпионов, о которой так мечтал Абрамович. Но следующий сезон расставил все по местам, и итальянца убрали уже к ноябрю. Выскочке прилетели 10,7 млн фунтов – за девять лет после «Челси» Роберто лишь на короткий отрезок появлялся в «Астон Вилле» и «Шальке».

Роберто Ди Маттео и Дидье Дрогба Фото: AFP

Жозе Моуринью, дубль 2

Рафе Бенитесу, который прибирался после Ди Маттео, остался без компенсации из-за короткого срока контракта. А вот Жозе Моуринью, вернувшийся на «Стэмфорд Бридж», вновь прилично заработал. Камбэк получился достойным (победа в АПЛ, Суперкубке Англии и Кубке Лиги), но уже через семь месяцев после титула чемпионата Англии Жозе уехал домой с 8,3 млн фунтов.

Антонио Конте

Итальянец стремительно ворвался в Англию и сразу взял титул. Но потом начались разногласия с руководством по трансферным вопросам, и итальянец превратился в токсичного ворчуна. Такие у Абрамовича не задерживаются. Сначала сообщалось, что Антонио получил 9 млн фунтов, но после судебных разбирательств компенсация (для тренера и его штаба + судебные издержки) увеличилась до 26,6 млн фунтов.

Фрэнк Лэмпард

25 января новой жертвой Абрамовича стал Лэмпард, который без серьезных трансферов справлялся лучше, чем с многомиллионными новичками. О сумме компенсации Фрэнки пока не сообщается, но его контракт на 4 млн фунтов в год действовал до лета 2022-го. Поэтому, возможно, «Челси» просто выплатит ему зарплату за этот срок.

Все увольнения коучей, начиная с ухода Раньери в 2004-м, стоили Абрамовичу, по данным Daily Mail, примерно 107 млн фунтов (120,2 млн евро). Из этой суммы можно вычесть 5 млн евро, которые полагались «Челси» из-за ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».

Уже сейчас можно прикидывать, как эта сумма увеличится через пару сезонов – агенты Томаса Тухеля наверняка знают, как вести переговоры с русским олигархом.

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