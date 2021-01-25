25 января Роман Абрамович уволил главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Возможно, это решение некоторые посчитали поспешным, но в пользу русского олигарха говорит статистика.

Лэмпард – худший тренер «Челси» по набранным очкам в чемпионате Англии. Фрэнки в среднем собирал по 1,67 баллов за игру – это ниже, чем у всех остальных коучей, который пахали на Абрамовича.

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Конечно, есть несколько нюансов. Во-первых, Клаудио Раньери работал на «Стэмфорд Бридж» за три года до появления русского бизнесмена и наколотил неплохой процент еще до Абрамовича. Правда, в единственном сезоне при Романе Клаудио выжал 79 очков (2,07 за игру).

Во-вторых, Лэмпард отренировал в АПЛ 57 матчей – дольше в «Челси» задержались лишь Жозе Моуринью, Антонио Конте и Карло Анчелотти. Остальные коучи провели намного меньше матчей в чемпионате Англии, но все же добились лучшего показателя, чем Фрэнки.

«Челси» занимает девятое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на пять баллов. В первом сезоне Лэмпард набрал 66 очков и лишь по дополнительным показателям уступил третье место «МЮ».

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В АПЛ-2019/20 «синие» пропустили 54 мяча – это худший показатель в топ-10.

«Челси» – второй клуб в тренерской карьере 42-летнего Лэмпарда. До этого был «Дерби»: за год работы Фрэнки втащил команду в финал плей-офф Чемпионшипа, но уступил «Астон Вилле» и не вывел «баранов» в АПЛ.

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