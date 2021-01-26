«Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера.
Контракт с немцем рассчитан на два с половиной сезона.
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Сразу после увольнения Фрэнка Лэмпарда несколько авторитетных источников (The Athletic, Фабрицио Романо и Николо Скира) сообщили, что лондонскую команду примет Тухель. Это произошло не сразу, потому что немец ожидал результатов теста на коронавирус для въезда в Англию.
На приглашении Тухеля настаивал Роман Абрамович. Еще лондонцы рассматривали варианты с Ральфом Рангником, который, по данным Sky Sports, отказался от работы на «Стэмфорд Бридж», и Юлианом Нагельсманном – его не отпустил «РБ Лейпциг».
- «ПСЖ» уволил Тухеля в декабре 2020 года. Немец принес клубу две подряд победы в чемпионате Франции и первый в клубной истории выход в финал ЛЧ.
- «Челси» занимает девятое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на пять очков.
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Тухель может возглавить «Челси» вместо Лэмпарда (Bild)