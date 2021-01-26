«Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера.

Контракт с немцем рассчитан на два с половиной сезона.

Чемпионат Франции «Мы были шокированы». Ассистент Тухеля – об увольнении из «ПСЖ» 03/01/2021 В 15:09

Сразу после увольнения Фрэнка Лэмпарда несколько авторитетных источников (The Athletic, Фабрицио Романо и Николо Скира) сообщили, что лондонскую команду примет Тухель. Это произошло не сразу, потому что немец ожидал результатов теста на коронавирус для въезда в Англию.

На приглашении Тухеля настаивал Роман Абрамович. Еще лондонцы рассматривали варианты с Ральфом Рангником, который, по данным Sky Sports, отказался от работы на «Стэмфорд Бридж», и Юлианом Нагельсманном – его не отпустил «РБ Лейпциг».

«ПСЖ» уволил Тухеля в декабре 2020 года. Немец принес клубу две подряд победы в чемпионате Франции и первый в клубной истории выход в финал ЛЧ.

«Челси» занимает девятое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на пять очков.

Чемпионат Франции 🔥 «ПСЖ» официально уволил Тухеля 29/12/2020 В 11:18