Скандал произошел еще в 2018 году, когда Старридж вместе со своей девушкой заехал в особняк в Чешире. Тогда Дэниел играл за «Ливерпуль» и платил семье О’Нил 20,7 тысяч евро в месяц.

Но через несколько недель Старридж обнаружил, что аккаунт Netflix на Apple TV называется «*******» [оскорбительная форма обращения к афроамериканцам]. На аватаре учетной записи был изображен карикатурный темнокожий человек.

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Дэниел обратился в суд: он заявил, что его оскорбили на расовой почве, и потребовал с О’Нилов компенсацию за моральный ущерб в 112 тысяч евро, сообщает Daily Mail.

Но судья оказался на стороне обвиняемых. Семья О’Нилов публично извинилась перед футболистом и заявила, что аккаунт создал их 11-летний сын, обожающий рэп. Это устроило судью, который поверил в их искренность.

«Ваш сын может ломать комедию с этим словом, но в конце он возвращается к привилегированному «белокожему» положению», – – приводит The Times отрывок из открытого письма Старриджа к О’Нилам.

Последний матч Дэниел провел 11 месяцев назад (в феврале 2020-го) – отыграл за «Трабзонспор», с которым позже расторг контракт.

Старридж был оштрафован и дисквалифицирован на несколько недель из-за дела вокруг ставок на свой трансфер.

31-летний футболист давно отбыл дисквалификацию, но до сих пор остается свободным агентом.

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