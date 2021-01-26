Поклонники «Челси» расстроены отставкой Фрэнка Лэмпарда и не согласны с решением владельца клуба – российского бизнесмена Романа Абрамовича.
Увольнение объяснили тем, что недавние результаты команды не оправдали ожиданий руководства. Лэмпард покидает «Стэмфорд Бридж» с худшим показателем по количеству очков за матч в АПЛ при Абрамовиче. В подборке talkSPORT фанаты обещают перестать ходить на домашний стадион клуба в знак протеста.
«Правление допустило ошибку. Он стал лучшим тренером по сравнению с тем, когда приходил. Он многому научился. И станет очень хорошим коучем – я не сомневаюсь в этом».
«Наверное, для меня сейчас все кончено. 50 с лишним лет хожу на «Стэмфорд Бридж», но сейчас думаю, что это конец».
«Люди, которые назначали Лэмпса, делали это в первую очередь для того, чтобы сделать нас счастливыми. У них это получилось, но они снова все испортили».
«Спасибо Роман, я поддерживаю тебя и все такое, но теперь я сомневаюсь в твоих методах».
- Скорее всего, Лэмпарда заменит Томас Тухель, в начале года уволенный из «ПСЖ».
- «Челси» занимет в турнирной таблице АПЛ девятое место.
- Лэмпард провел в «Челси» 13 лет как игрок, в 2019 году он возглавил клуб.