«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли в нулевую ничью в матче 21-го тура чемпионата Англии-2020/21.
«Красные дьяволы», хотя и играли на выезде, в первом тайме владели явным территориальным преимущество, которое не вылилось ни во что осязаемое. Во второй половине игра выровнялась. Обе команды нанесли по три удара в створ ворот.
Чемпионат Англии
Не только Бруну тащит «МЮ» к титулу. Есть еще 3 героя
Утешением для команды Сульшера стал клубный рекорд – 18 выездных матчей в АПЛ без поражений (13 побед, 5 ничьих). Даже в золотые времена Алекса Фергюсона такого не случалось.
- «МЮ» с 41 очком идет вторым в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на 6 баллов. При этом соперник имеет игру в запасе.
- «Арсенал» набрал 31 балл и расположился на восьмой строчке.
Футбол
Рейтинг финансов: «Барса» – дутый лидер, «Зенит» в топ-15
Кубок Англии
Клопп прокомментировал поражение от «МЮ» и признал ошибки