Бывший полузащитник «Челси» Оскар рассказал, почему, по его мнению, у нынешних звезд АПЛ Кевина де Брёйне и Мохамеда Салаха не получилось показать свой топ-уровень в период выступления за «синих».

«Была схема, при которой Азар, Де Брюйне и я играли в полузащите, и она хорошо работала. У Кевина было всего несколько шансов, он играл хорошо, но получил травму. Полагаю, отсутствие твердого места в составе клуба, у которого было много вариантов в центре поля, означало, что в то время он не подходил.

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С Салахом все было по-другому. Его невозможно было остановить во время тренировок, но он всегда был застенчивым и тихим вне поля. Думаю, во время игр у него не было такой уверенности, которую мы видели в каждом клубе, за которые он играл после «Челси», особенно сейчас в «Ливерпуле», – цитирует Оскара Goal.

«Иногда игроки не чувствуют себя комфортно при таком давлении [которое оказывалось в «Челси]. Мне это нравилось, потому что сделало меня лучше. Моуринью очень помог мне, он один из лучших тренеров в мире. Он придает уверенность своим игрокам, но также хочет, чтобы они играли на уровне этого доверия», – добавил бразилец.

Оскар выступал за «Челси» с 2012 по 2016 год. За этот период он провел 131 матч и забил 21 мяч. Сейчас бразилец пылит за китайский «Шанхай СИПГ».

Салах перебрался на «Стэмфорд Бридж» в 2014-м из «Базеля», но большую часть времени играл в аренде. За «синих» он провел 19 матчей (2 гола) и был продан в «Рому».

Де Брёйне «Челси» купил в 2012-м у «Генка» за 8 млн евро, а спустя 2 года отдал в «Вольфсбург» за 22 млн. Еще через год «Сити» заплатил за бельгийца 76 млн евро. Сейчас Кевин и Мохамед стоят по 120 млн евро.

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