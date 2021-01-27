27 января в 21:00 по московскому времени «Челси» проведет первый матч под руководством нового тренера – за сутки до него Фрэнка Лэмпарда у руля сменил Томас Тухель. Немец вряд ли сходу повлияет на игру команды, но может взбодрить ее.

Встряска «синим» нужна обязательно: в 10 матчах у команды 5 поражений и 4 победы, но над явными аутсайдерами – над «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» в АПЛ и над «Лутоном» с «Моркамом» в Кубке Англии. В этой же серии случился матч против «Вулверхэмптона», который «Челси» слил, ведя 1:0.

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Тиаго Силва, «Челси» Фото: Getty Images

Сами «волки» тоже выглядят так себе. Что говорить, если клуб умудрился проиграть терпящему бедствие «Вест Бромвичу», а еще «Бёрнли». «Чорли» и «Кристал Пэлас» (две победы за 10 игр) были обыграны всего 1:0.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Челси» матч пропустит только Фрэнк Лэмпард. Помимо экс-тренера, который ищет новое место работы, под вопросом лишь участие полузащитника Н'Голо Канте. У «Вулверхэмптона» три гарантированные потери: на поле «Стэмфорд Бридж» не выйдут защитники Джонни и Фернандо Маркал, а также нападающий Рауль Хименес, который, по последним данным, не сыграет в этом сезоне. Не факт что примет участие в игре форвард Даниэль Поденсе, который забил «Челси» один из мячей в последнем очном матче.

Котировки букмекеров

Отличный вариант для ставки – «обе забьют» за 1,91. Обороны обеих команд хромают на все ноги, а вместе с тем в атаке всегда есть кому проявить себя. Неудивительно, что из последних пяти встреч соперники четырежды забивали в обе стороны.

Тимо Вернер и Хаким Зиех, «Челси» Фото: Getty Images

Также можно задействовать вариант со ставками на угловые. «Челси» сыграет дома, каждый игрок захочет по-максимуму проявить себя, даже если счет будет крупный. Соответственно, «синие» до последнего сыграют в атаку и точно насобирают корнеры – минимум на два больше соперника. Так что фора по угловым -1,5 на гостей за 1,67 – солидный выбор.

Где смотреть

В прямом эфире игру покажет «Окко Спорт», начало игры в 21:00 (мск). Также ищите игру в матч-центре Eurosport.ru – он находится по ссылке.

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