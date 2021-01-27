Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об увольнении Фрэнка Лэмпарда из «Челси». Главный тренер «Ливерпуля» раскритиковал политику Романа Абрамовича по отношению к менеджерам за излишнюю импульсивность.

«Челси» проделал изумительную работу на трансферном рынке, после такого команде требуется время, это нормально. Невероятно жестоко принимать подобное решение настолько рано. Мистер Абрамович дает вам шансы и деньги, но это не самый терпеливый человек в мире.

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Мне везло с клубами, в которых я работал: и в «Майнце», и в «Дортмунде, и теперь в «Ливерпуле» мне давали достаточно времени. Почему? Владельцы верили, что мы все делаем правильно. Сколько тренеров сменилось в «Челси» за последние 15 лет? «Либо ты успешен, либо ты уволен», – вот их мантра.

У Фрэнка все будет хорошо. Он молодой тренер, и уже успел сделать много классных вещей в этом качестве. Скоро он вернется и получит больше времени», – цитирует Клоппа Team Talk.

Лэмпард – худший тренер «синих» по набранным очкам в АПЛ в эпоху Абрамовича.

«Челси» занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ.

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