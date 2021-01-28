Естественно, за сутки Тухель не разбрался во всех тонкостях и фишечках команды, в том числе в правильности произношения некоторых фамилий. Перед началом матча Томас подозвал к себе капитана Сесара Аспиликуэту и о чем-то попросил его. Для этого немец сократил имя испанца до «Аспли», над чем посмеялся полузащитник Кристиан Палисик. После разговора тренера и капитана американец обратил внимание Тухеля, что тот ошибся в прозвище Аспиликуэты и слегка потроллил тренера.