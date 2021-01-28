В «Челси» царит замечательная атмосфера после приглашения немецкого тренера Томаса Тухеля. Менеджер возглавил «синих» 26 января, а уже 27 числа вывел команду на игру АПЛ с «Вулверхэмптоном».
Естественно, за сутки Тухель не разбрался во всех тонкостях и фишечках команды, в том числе в правильности произношения некоторых фамилий. Перед началом матча Томас подозвал к себе капитана Сесара Аспиликуэту и о чем-то попросил его. Для этого немец сократил имя испанца до «Аспли», над чем посмеялся полузащитник Кристиан Палисик. После разговора тренера и капитана американец обратил внимание Тухеля, что тот ошибся в прозвище Аспиликуэты и слегка потроллил тренера.
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- «Челси» сыграл с «Вулвз» вничью (0:0). «Синие» занимают 8-е место в таблице с отставанием в 11 очков от «Сити», у которого есть игра в запасе.
- Палисик и Тухель уже работали вместе в дортмундской «Боруссии».
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