В 20-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл на выезде «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

Команда Юргена Клоппа пропустила уже на третьей минуте от Хынмин Сона, но после просмотра ВАР судья Мартин Аткинсон отменил взятие ворот. На последних секундах первой половины забил уже «Ливерпуль», и теперь уже по правилам. Садио Мане выкатил мяч на пустые ворота Роберто Фирмино, и бразилец не сплоховал.

Чемпионат Англии Клопп раскритиковал Абрамовича за увольнение Лэмпарда ВЧЕРА В 17:45

Дальше стало еще горячее. У Клоппа сломался Матип, а у Жозе – Кейн, но это никак не помешало командам выдать феерию. Салах забил мяч, который отменил ВАР, а вот Александер-Арнольд, Хёйбьерг и Мане установили окончательный счет.

«Ливерпуль» набрал после 20 туров 37 очков, вышел на 4 место и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 4 балла.

«Тоттенхэм» остался с 33 очками шестым.

В следующем туре «красные» сыграют с «Вест Хэмом», «шпоры» – с «Брайтоном».

Кубок Англии Клопп прокомментировал поражение от «МЮ» и признал ошибки 25/01/2021 В 07:57