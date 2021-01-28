«Тоттенхэм» со скоростью ультразвука начал матч и ответил на опасный выход Садио Мане на первой минуте, голом на третьей. Хынмин Сон рванул в свободную зону после паса Харри Кейна и закатил мяч в ближний угол. По сути, это был первый и последний опасный момент у ворот Алиссона.

Без учета отмененного мяча «шпоры» наиграли лишь на 0,07 xG в первой половине. Совершеннейший мрак в цифрах не отражал опасные подходы хозяев, которые неизменно включали хотя бы одного из пары Кейн-Сон. Харри часто опускался из штрафной, чтобы снабдить партнеров мячом, но раз за разом Сону или другим парням в белых футболках не хватало проворного движения, чтобы пробить по воротам. От одного верного момента «Ливерпуль» спас Жоэль Матип, от ряда других – нерасторопность в обращении с мячом игроков «шпор». Короче говоря, в первой половине «Тоттенхэм» генерировал хотя бы подходы.

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Во второй половине они пропали вообще. В перерыве Жозе Моуринью заменил травмированного Харри Кейна, который впервые захромал после столкновения с Тьяго Алькантарой, а окончательно добил себя в противоборстве с Джорданом Хендерсоном. С заменой страйкера «Тоттенхэм» завял окончательно. Чумовой выстрел Пьера-Эмиля Хёйбьерга остался последним ударом «шпор» в матче. Если что, случился он на 49-й минуте.

Роль Кейна для нынешнего «Тоттенхэма» сложно переоценить. Без него во втором тайме пропал Хынмин Сон, а остальная команда просто не знала, как можно создать момент без вовлечения Харри. Его 12+11 по системе «гол+пас» как бы намекают на то, что англичанин успешно выступает одновременно в двух ролях, но важность Кейна лежит гораздо глубже цифр. Его нахождение на поле – это всегда шанс на гол или ассист, а показатели xG (третий в лиге) и xA (четвертый в лиге) только это подтверждают.

Нельзя сказать, что останься Кейн на поле, «Тоттенхэм» обязательно бы победил, но по крайней мере точно бы создал несколько полумоментов против непонятно какой по приоритету пары центрдефов «Ливерпуля». После перерыва в пару к Джордану Хендерсону вместо травмировавшегося Жоэля Матипа выскочил Нэтаниэл Филлипс. Это уже 16-е сочетание в 20 матчах этого сезона.

Из радостных моментов для Юргена Клоппа – возвращение Трент Александер-Арнольда. Правый защитник не был травмирован, но долгое время не мог найти форму прошлого сезона или хотя бы что-то похоже. Матч с «Тоттенхэмом» точно станет важным шагом к долгожданному камбэку. Дело даже не в голе и голевой передаче ТАА, а в его длинных забросах на Мо Салаха, постоянно доставлявших обороне «шпор» проблемы. Египтянин так и не конвертировал их в голы, но сам факт наличия такой опции в атаке – индикатор возвращения кондиций ТАА.

Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах («Ливерпуль») и Стивен Бергвейн («Тоттенхэм») Фото: Getty Images

Не менее важно, что выпавшего из голевой колеи Салаха подменили партнеры по трио. Садио Мане несмотря на то, что несколько раз путался в ногах и дриблинге, соорудил 7 ударов (в 2,3 раза перебил «Тоттенхэм»), а Роберто Фирмино выписал на партнеров 3 ключевых паса. Проблема только в том, что адекватной замены кому-то из топов у Клоппа нет. Классно стартовавший на «Энфилде» Диогу Жота сломан и вернется в строй только через неделю-две, Ориги, кажется, растратил весь голевой потенциал на позапрошлогодние решающие матчи ЛЧ, Такуми Минамино просто не тянет уровень, а Джердана Шачири Юрген предпочитает использовать в тройке центральных полузащитников.

Впрочем, все это не помешало тренеру «Ливерпуля» в пятый раз (это больше, чем у Фергюсона, Гвардиолы и Венгера вместе взятых) обыграть Жозе Моуринью в АПЛ. «Тоттенхэм» же уступил мерсисайдцам в шестой раз подряд и лишь подтвердил неудачный тренд. С Кейном все могло быть в разы лучше, но пока остается довольствоваться xG на уровне с ростовскими детьми против «Сочи».

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