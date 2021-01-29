До первого гола в ворота «Тоттенхэма» игра «Ливерпуля» кричала о кризисе мысли. На 17-й минуте Тьяго уткнул очередной пас в Хёйбьерга. Мяч отскочил к Кейну, взлет которого в контратаку остановил Хендерсон. Кэп «Ливерпуля» разволновался и коротко крикнул на партнеров. Его действие, нервное и отрывистое, отразило всю игру «красных» на мяче.

Первые 20 минут атаку «Ливерпуля» сковывал защитный план Моуринью. Без мяча «Тоттенхэм» играл по схеме 5-3-2. Бергвейн занимал промежуточную позицию между средней и передней линиями. В его задачи входил точечный прессинг. В первой линии «шпор» были заметны персональные привязки к супертрио: Роудон опекал Мане, Дайер – Фирмино, а Дэвис – Салаха.

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Схема 5-3-2 в защите «Тоттенхэма». Фото: Other Agency

Выйти на ключ к такой защите «Ливерпуль» смог только после 24-й минуты, когда Мане ускорился за спины защитников «Тоттенхэма» и выцепил момент на 0,34 xG. В ходе тайма Садио развил идею с такими открываниями. Сенегалец прибегнул к ним в эпизодах на 33-й, 36-й и 42-й минутах. Если в первых двух случаях его задержали защитники, то в третьем Мане уколол Льориса ударом – пусть даже на скромные 0,11 xG.

«Тоттенхэм» такими открытиями в тактике похвастать не мог. Чем увереннее «Ливерпуль» развивал атаки в первом тайме, тем стремительнее «шпоры» деградировали в позиционной игре. На мяче команда Моуринью сохранила конструкцию с тремя игроками в первой линии. Кто-то из пары Хёйбьерг/Ндомбеле занимал место опорника, Догерти и Орье поднимались в высокие позиции.

Расстановка «Тоттенхэма» на мяче: высокие позиции вингбеков, Хёйбьерг смещается в зону глубже Ндомбеле. Фото: Other Agency

«Тоттенхэму» не хватало прямых обостряющих передач на Кейна и Бергвейна. Харри, главный плеймейкер «шпор» в финальной трети, набил позорные 9 касаний. Еще одним красноречивым параметром стала статистика Хёйбьерга. Датчанин оказался лучшим игроком «Тоттенхэма» по числу передач (102), но набил 0 xGBuildup – это опасность всех владений, в которые игрок вложился не ударами и не передачами под удар.

В статичной атаке «шпоры» тупели в худших традициях команд Моуринью. Единственным источником острых моментов стали забегания Сона. В первом тайме кореец эффективно искал пространство между защитниками «Ливерпуля». Самым ярким примером стал отмененный гол. Плюс благодаря этому качеству форвард генерировал момент на 22-й минуте.

Тусклость атаки «Тоттенхэма» объясняется еще и дисциплинированной обороной «Ливерпуля». В защитой фазе Клопп тасовал схемы 4-3-3, 4-2-3-1 и 4-1-4-1. Быстрый переход от одной расстановки к другой работал как тумблер между активным прессингом и плотным средним блоком. За этот аспект был ответственен Тьяго: именно его позиция определяла, по какой схеме будет отбиваться «Ливерпуль».

Очертания схемы 4-2-3-1 в защите «Ливерпуля». Тьяго занимает место в тройке. Фото: Other Agency

Черты 4-3-3 в защите Клоппа. Вновь важна позиция Тьяго – он играет в средней линии, но справа. Фото: Other Agency

Детали 4-1-4-1 в игре «Ливерпуля» без мяча. Теперь Алькантара – в средней линии. Фото: Other Agency

В итоге первый тайм команды провели по противоположным трендам. «Тоттенхэм» скатился от отмененного гола до поникших владений. «Ливерпуль», наоборот, раздал эффективную защиту и нашел формулу атаки, которая привела к голу: Мане выбил асссист после того, как в очередной раз открылся за спинами Роудона и Орье. При этом Бергвейн не успел накрыть пас Хендерсона, а Дайер порушил линию офсайда и пригласил Фирмино к легкому расстрелу ворот.

Кажется, из-за гола «Ливерпуля» Моуринью понадеялся на высокую долю статичных атак во втором тайме. Жозе перестроил схему «Тоттенхэма» за счет Уинкса: Харри вышел вместо Орье, Догерти убежал на правый фланг, а позицию слева занял Дэвис. Так «шпоры» перешли к расстановке с двумя центрдефами – 4-3-3.

Новая тактика «Тоттенхэма» в атаке: Догерти и Дэвис играют фулбеков, Роудон и Дайер – два защитника, Уинкс вышел в роли шестерки. Фото: Other Agency

Этот транзит команде не помог. Да, «Тоттенхэм» стал лучше доставлять мяч в финальную треть. Если в первом тайме «шпоры» набили 25 касаний в этой зоне, то во втором – уже 39. Но создавать моменты не получалось. Помимо Уинкса, в перерыве на поле вышел Ламела. Он вынужденно заменил Кейна. Без Харри система «Тоттенхэма» в передней линии распалась. Игроки растеряли задачи и роли. Показательным стал момент на 59-й минуте, когда Ламела включился под пас Бергвейна ровно в стиле Сона и помешал корейцу.

Итог – во втором тайме «Тоттенхэм» зацепил больше владения (59%), но нанес всего один удар. Для сравнения, у «Ливерпуля» их оказалось семь. Два выстрела «красных» стали голевыми. Ответственность за них во многом легла на Дэвиса, который сначала отвлекся от включения Трента в штрафную, а затем позволил фулбеку «Ливерпуля» запустить роскошную параболу на Мане. Это при том, что Жозе хотел опекать Александер-Арнольда максимально плотно: за пассивность в этом аспекте в первом тайме прилетало Догерти.

В эпизоде с третьим голом «Ливерпуля» Дэвису еще и помог Роудон. Но главное – этот мяч подчеркнул великую игру Мане. Садио набил 2,28 xGChain (опасность владений, в которых поучаствовал игрок) при суммарных 2,59 xG команды. Если проще, Мане был ответственен за 88% опасностей, исходивших от «Ливерпуля».

Сенегалец подарил Клоппу первую победу в АПЛ с середины декабря и надежду на выход из кризиса. Моуринью он принес новые вопросы: как выстроить позиционную атаку и что делать без Кейна.

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