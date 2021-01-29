Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии нападающего Харри Кейна, который получил травму во время матча 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«У Кейна травмы двух лодыжек, вторая хуже первой. Думаю, он пропустит несколько недель. Есть игроки, которых нельзя заменить, но мы должны с этим бороться. Ничего другого не остается», – цитирует Моуринью BBC.