Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии нападающего Харри Кейна, который получил травму во время матча 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
«У Кейна травмы двух лодыжек, вторая хуже первой. Думаю, он пропустит несколько недель. Есть игроки, которых нельзя заменить, но мы должны с этим бороться. Ничего другого не остается», – цитирует Моуринью BBC.
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- 27-летний Кейн получил травму в первом тайме и был заменен в перерыве.
- Матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.
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