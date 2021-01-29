«Болельщики команды и жители города относились ко мне потрясающе все четыре года, что я здесь. Хочу поблагодарить их и помочь тем, кто страдает во время пандемии», – цитирует 47-летнего Санту The Athletic. Деньги направят на обеспечение малоимущих граждан питанием.