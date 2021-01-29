Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту пожертвовал 280 тысяч евро в пользу нуждающихся жителей Вулвергемптона.
«Болельщики команды и жители города относились ко мне потрясающе все четыре года, что я здесь. Хочу поблагодарить их и помочь тем, кто страдает во время пандемии», – цитирует 47-летнего Санту The Athletic. Деньги направят на обеспечение малоимущих граждан питанием.
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Также 300 тысяч евро пожертвовал специальный фонд АПЛ, открывшийся во время пандемии.
- «Вулверхэмптон» идет 13-м в турнирной таблице чемпионата Англии.
- Санту возглавил команду в 2017 году, его предыдущим местом работы был «Порту».
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