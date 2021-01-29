Оппозиционные депутаты Великобритании потребовали от правительства страны ввести санкции против Романа Абрамовича и Алишера Усманова – российских миллиардеров, связанных с английскими футбольными клубами.

Заявление было сделано на чрезвычайных дебатах в Палате общин. Принять меры против бизнесменов попросил российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который после возвращения в Россию был заключен под стражу. Абрамович с 2003 года владеет лондонским «Челси», Усманов был акционером «Арсенала», а теперь владеет компанией, спонсирующей «Эвертон».

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«Это лучший способ выразить поддержку Навальному не на словах, а на деле. Он назвал Абрамовича и Усманова клептократами, которые обладают значительным состоянием и связями с английскими футбольными клубами», – цитирует BBC выступление Маргарет Ходж из лейбористской партии.

  • «Челси» при Абрамовиче взял пять титулов АПЛ, выиграл Лигу чемпионов и дважды победил в Лиге Европы.
  • Компания, через которую Усманов связан с «Эвертоном» – «МегаФон».

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