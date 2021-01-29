Суперкомпьютер от компании по обработке данных FiveThirtyEight предсказал победителя английской Премьер-лиги сезона-2020/21. По мнению вычислительной машины, «Манчестер Сити» вернет титул чемпиона Англии.
«Каждая команда имеет рейтинг атаки и рейтинг защиты. Рейтинг атаки – это голы, которые команда, как ожидается, забьет в среднем. Рейтинг защиты представляет собой ожидаемое количество пропущенных мячей. Эти рейтинги дают общий рейтинг SPI, процент доступных очков. Победа оценивается в три балла, ничья – в одно очко, а за поражение очков не дается», – сообщается на сайте организации.
Исходя из алгоритмов, чемпионом с 85 очками станет «Манчестер Сити», который станет первым с разницей мячей +53. Вторым с отставанием в 12 баллов должен стать «Ливерпуль», третьим – «МЮ», он отстанет от мерсисайдцев на два очка.
Согласно прогнозу вылетят из АПЛ «Фулхэм», «Шеффилд» и «Вест Бромвич».
- В данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «МЮ» – второй, «Ливерпуль» занимает четвертое место.
- В зоне вылета находятся «Фулхэм», «Шеффилд» и «Вест Бромвич», как и в прогнозе компьютера.