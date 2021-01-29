«Каждая команда имеет рейтинг атаки и рейтинг защиты. Рейтинг атаки – это голы, которые команда, как ожидается, забьет в среднем. Рейтинг защиты представляет собой ожидаемое количество пропущенных мячей. Эти рейтинги дают общий рейтинг SPI, процент доступных очков. Победа оценивается в три балла, ничья – в одно очко, а за поражение очков не дается», – сообщается на сайте организации.