Английская футбольная ассоциация и АПЛ введут дополнительные замены из-за сотрясений мозга у игроков. Замены для таких случаев должны появиться в этом сезоне, начиная с 23-го тура.

Клубы начнут опробуют новое правило 6 февраля, эта же дата относится к женскому чемпионату. С пятого раунда Кубка Англии правило замены игрока с сотрясением также будет работать. Дополнительные замены из-за сотрясения мозга могут быть произведены независимо от количества замен, уже произведенных командой, сообщается на сайте FA.

Чемпионат Англии
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
ЧАС НАЗАД
  • Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за дополнительную замену в декабре прошлого года.
  • В данный момент командам АПЛ разрешено делать не больше трех замен.

Суперкомпьютер компании FiveThirtyEight предсказал победителя английской Премьер-лиги

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Англии
Британские депутаты потребовали санкций к Абрамовичу и Усманову
7 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии
Тренер «Вулверхэмптона» пожертвовал 300 тысяч евро нуждающимся
8 ЧАСОВ НАЗАД