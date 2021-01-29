Английская футбольная ассоциация и АПЛ введут дополнительные замены из-за сотрясений мозга у игроков. Замены для таких случаев должны появиться в этом сезоне, начиная с 23-го тура.

Клубы начнут опробуют новое правило 6 февраля, эта же дата относится к женскому чемпионату. С пятого раунда Кубка Англии правило замены игрока с сотрясением также будет работать. Дополнительные замены из-за сотрясения мозга могут быть произведены независимо от количества замен, уже произведенных командой, сообщается на сайте FA.