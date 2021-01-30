В январе 2020-го было трудно предвидеть преображение «Манчестер Юнайтед» после трансфера Бруну за 55 миллионов евро – слишком много статусных новичков за последние годы провалились на «Олд Траффорд». Португалец мгновенно переубедил хейтеров и заблистал так, будто рубился за Уле-Гуннара Сульшера всю карьеру. По влиянию на команду Фернандеш напоминал Эрика Кантона и Робина ван Перси – француз и голландец тоже сходу сделали «красных дьяволов» претендентами на титул.

У Бруну установилось идеальное взаимодействие с Маркусом Рэшфордом – изысканные передачи португальца и прорывы англичанина наконец позволили «МЮ» играть в вертикальный футбол – сбылась мечта норвежского коуча. Раньше одноклубники надеялись на Поля Погба – весной 2020-го капризный французский плеймейкер ушел в тень, а новый креативщик поражал результативностью: в 14 матчах АПЛ-2019/20 Фернандеш забил восемь мячей и отдал семь голевых, а «Манчестер» после его прихода ни разу не проиграл.

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Португалец вдохновил партнеров: не хандрил на поле, отрабатывал каждый эпизод до конца и требовал того же от других. Неудивительно, что после первых месяцев в «МЮ» некоторые фанаты требовали наградить Бруну капитанской повязкой вместо Харри Магуайра. В этом сезоне тенденция продолжилась: Фернандеш связывал опорную зону и атаку, организовывал высокий прессинг и мчался в защиту после потерь. После 20 туров «Юнайтед» набрал на девять очков больше, чем на том же отрезке в прошлом розыгрыше, и борется за титул, уступая только «Ман Сити».

Роль португальского виртуоза в прогрессе «красных дьяволов» очевидна, но наивно утверждать, что в команде выделяется только он: невозможно идти на втором месте в АПЛ с одним топ-исполнителем. Некоторых одноклубников зарядил менталитет Фернандеша, на других положительно повлияли отношение тренера или перемены в личной жизни – к концу первого круга в составе выделилось несколько лидеров, которые держат заданную Бруну планку и заряжают остальных.

Одним из таких героев неожиданно выступил Погба. Еще в конце осени на чемпиона мира мало кто рассчитывал благодаря выступлению Мино Райолы накануне важнейшего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». «Поль несчастлив в «МЮ», – объявил скандальный агент. – Он не может выражать себя, ему нужно сменить обстановку. Его контракт заканчивается через полтора года, но лучшим решением будет трансфер ближайшим летом».

В прошлом сезоне ходили слухи, что Погба изображает травму и не выходит на поле, чтобы сэкономить силы на случай трансфера, а открытое неуважение Райолы еще сильнее возмутило болельщиков и журналистов. «Наверняка Поль знал, что его агент собирается сделать такое заявление, – выразил общее мнение Гари Невилл. – Если это не так, то он должен высказаться и поправить его».

Молчание Погба по поводу выходки Мино вызвало недоумение: казалось, французу уже нет дела до того, как к нему относятся в родном клубе. Патриоты «МЮ» надеялись, что Поль больше не выйдет на «Олд Траффорд»: под нападающими отлично справлялся Фернандеш, а в опорной зоне Сульшер тасовал Неманью Матича, Фреда и Скотта Мактомини. Однако норвежец не ополчился на Погба и, наоборот, сделал его ключевым игроком в напряженный зимний период. Тот уцепился за возможность и набрал лучшую форму после трансфера из «Ювентуса» в 2016-м.

Раньше Погба часто критиковали за отсутствие дисциплины: француз не помогал в обороне, игнорировал партнеров и передерживал мяч. Сложился стереотип, что на талантливого, но ленивого полузащитника вообще нельзя положиться. Олдскульных фанатов бесило, что Поль каждую неделю меняет прически и сверкает дорогими костюмами даже в тяжелые отрезки и не исчезает из медиа-пространства после провальных матчей. Доверие тренера преобразило Поля: в последние месяцы он пасовал проще и быстрее, не выключался из эпизодов и выполнял любые указания Сульшера.

Поль Погба и Уле-Гуннар Сульшер, «МЮ» Фото: Getty Images

Чаще всего чемпион мира входил в опорной зоне, взаимодействовал с Фернандешом и задавал вектор атаки, но иногда исполнял обязанности вингера: проходил латералей за счет техники и запутывал центральных защитников. Ярче всего прогресс Погба проявился в игре против «Фулхэма». Француз сначала не уследил за Адемолой Лукманом, который вывел «дачников» вперед, но затем исправился: стал лучшим по отборам, перехватам и возвратам мяча, а на 65-й минуте забил победный мяч роскошным дальним ударом.

Влияние Поля часто не отражается в статистике, но его сосредоточенность и дисциплина позволяют партнерам убегать в быстрые атаки. В четвертом раунде Кубка Англии два перехвата Погба на своей половине закончились голами Гринвуда и Рэшфорда в ворота «Ливерпуля» – еще несколько месяцев назад было невозможно представить, что Поль обкрадывает Бобби Фирмино перед штрафной и разворачивает контрвыпад без пижонского дриблинга. «У меня никогда не было проблем с Полем, – заверил Сульшер. – Люди не видят, что он вносит большой вклад в игру, даже когда не выходит на поле. Иногда он исполняет обязанности переводчика между мной и одноклубниками. Он всегда уважает мои решения, и мы поддерживаем хорошие отношения».

Под руководством норвежца образцовый профессионализм показывает не только Погба, но и Люк Шоу. В последние годы левого защитника не воспринимали всерьез из-за постоянных спадов, частых повреждений и лишнего веса. Англичанин не оправился после страшной травмы в матче против ПСВ в 2015-м – из-за двойного перелома ноги он не выкладывался по максимуму и избегал жестких стыков, будто психологически боялся повторения кошмара. Перед прошлым сезоном в сети появилось видео с тренировки «Юнайтед» на турне в Австралии, где Шоу обогнал один из тренеров. Еще раньше возглавлявший «Манчестер» Жозе Моуринью открыто критиковал Люка за отсутствие силы духа и мужества.

С тех пор Шоу повзрослел, вернул прежнюю скорость и избавился от страха перед подкатами. Больше всего на Люка повлияло рождение сына в прошлом году – фулбэк понял, что больше не может оправдывать провалы молодостью и недостатком опыта. Другим важным мотиватором для Шоу выступил трансфер Алекса Теллеса из «Порту» – конкурента по позиции: перспектива превратиться в запасного заставила Люка показать, ради чего «Юнайтед» шесть лет назад заплатил «Саутгемптону» 37 млн евро. Раньше его угнетала борьба за место в основе с ветераном Эшли Янгом и юным Брэнданом Уильямсом – теперь Шоу отправил Теллеса на лавку и стал главным креативным оружием после Бруну.

По данным The Athletic на 20 января, англичанин создал 12 моментов с угловых и стандартов – лучший показатель в клубе и восьмой в лиге. Именно Шоу навесил на Погба, когда тот чудом не пробил Алиссона на последних минутах гостевого матча против «Ливерпуля». Защитник организовал два момента против «Лестера», по одному против «Арсенала» и «Тоттенхэма» – явно не тот случай, когда игрок растворяется против статусных соперников. Англичанина заслуженно признали лучшим в «МЮ» на «Энфилде»: в логове принципиального соперника он 17 раз ускорился на чужую половину, отдал два ключевых паса в штрафную скаузеров и сдержал Мо Салаха.

Мохамед Салах и Люк Шоу, «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Всего за сезон Шоу 28 раз коснулся мяча в чужой штрафной, создал 31 момент и совершил 19 успешных обводок – защитник выступает на уровне плеймейкеров и нападающих. «Я много общался с Люком, – объяснил Сульшер. – Он хочет прогрессировать, моя задача в том, чтобы он получал удовольствие от футбола. Сейчас он отлично чувствует себя физически, постоянно улучшает показатели в забегах на дальние дистанции и под нагрузками. У него отличный дриблинг, и это было видно против «Ливерпуля». Я просил его чаще вести мяч вперед. С его талантом, формой и менталитетом хорошие выступления были вопросом времени».

Погба и Шоу расцвели при правильном отношении и в семейной атмосфере, но еще один лидер «МЮ» в этом сезоне проявил себя мгновенно – как Фернандеш год назад. В октябре трансфер Эдинсона Кавани вызывал сарказм и сомнения: 33-летний уругваец с постоянными рецидивами и без игровой практики в «ПСЖ» казался скорее способом заткнуть недовольных болельщиков, чем реальным усилением. Однако ветеран быстро развеял сомнения: отношением к делу и подготовкой он напомнил не сдувшихся Радамеля Фалькао и Алексиса Санчеса, а вечно молодого Златана Ибрагимовича.

Кавани оттягивается в центральный круг, начинает атаки, подбадривает партнеров и успевает добежать до штрафной, чтобы замкнуть прострел. В погоне за идеальной формой Матадор следит за каждой мелочью и придерживается особой диеты в зависимости от времени матча – именно такие детали обеспечили ему доверие и любовь на «Олд Траффорд». Когда Сульшер оставляет его в запасе, уругваец не ворчит и не унывает – он лучше всех понимает, насколько важно правильно распределять силы. Его подход – пример для Марсьяля и Гринвуда, которым не хватает целеустремленности и упорства Эдинсона. Из сменщика Мауро Икарди и врага Неймара в Париже Кавани превратился в ментора для молодых партнеров.

«Нападающий в таком возрасте пробегает 12 километров за матч, прессингует защитника или вратаря каждый раз, когда тот получает мяч, подкатывается под соперников в центре поля, – объяснил Сульшер, чем его восхитил Кавани. – Он очень работоспособен, обеспечивает постоянную угрозу в штрафной и выкладывается по полной каждый день. Я могу долго перечислять его сильные качества». Уругваец превратился в играющего помощника и неиссякаемый источник ценных советов: именно Кавани предложил Фернандешу пальнуть со штрафного во вратарский угол в кубковом поединке с «Ливерпулем». Бруну послушался и забил победный мяч.

Еще рано говорить о возвращении «Ман Юнайтед» к прежнему величию, но впервые за долгие годы у тренера появился костяк игроков, на которых он может рассчитывать в любой ситуации. Под руководством Алекса Фергюсона раскрывались даже средние игроки, ветераны и личности с трудным характером – если Сульшеру удастся скопировать эту черту, он станет достойным наследником шотландца. Даже эпизодические провалы команды подчеркивают значение отдельных футболистов – против идущего на последнем месте «Шеффилда» Уле-Гуннар заменил Шоу на Теллеса, а Кавани на Марсьяля и проиграл в АПЛ впервые с 1 ноября. Партнерам не хватало энергии Люка и Эдинсона – не спасли даже Бруну и Рэшфорд.

Претензии на титул зависят от умения Сульшера раскрывать и мотивировать тех, от кого не ждут особых успехов. «Юнайтед» с заведенным Погба, нестареющим Кавани и возродившимся Шоу – пока не фаворит на чемпионство, но уже точно не команда одного игрока.

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