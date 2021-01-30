Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон сделал татуировку с именем пятилетней Софи Тейлор из Норвича. Девочка скончалась от рака костей два года назад, и в память о ней футболист набил ее имя на запястье.
Мэддисон познакомился с девочкой, когда играл в «Норвиче». Гол в ворота «Челси» 19 января Мэддисон посвятил Софи, указав на небеса. Это не первый раз, когда футболист посвящает гол Тейлор. В марте 2019 года, вскоре после ее смерти, Джеймс забил со штрафного «Бёрнли» и показал футболку с надписью «Покойся, Софи, я люблю тебя».
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- После смерти Софи Тейлор родители основали благотворительный фонд имени девочки Sophie's Sparkle Fund. Фонд поддерживает семьи детей, живущих с онкологическими заболеваниями.
- Мэддисон играл за «Норвич» с 2016-го по 2018 год.
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