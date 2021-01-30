Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон сделал татуировку с именем пятилетней Софи Тейлор из Норвича. Девочка скончалась от рака костей два года назад, и в память о ней футболист набил ее имя на запястье.

Мэддисон познакомился с девочкой, когда играл в «Норвиче». Гол в ворота «Челси» 19 января Мэддисон посвятил Софи, указав на небеса. Это не первый раз, когда футболист посвящает гол Тейлор. В марте 2019 года, вскоре после ее смерти, Джеймс забил со штрафного «Бёрнли» и показал футболку с надписью «Покойся, Софи, я люблю тебя».