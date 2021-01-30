На 75-й минуте выезда к «Арсеналу» Погба пополнил коллекцию действий резким подкатом. Правда, перехватить мяч у француза не получилось: тот отскочил к Седрику. Поль рассердился и хлопнул по газону. Сразу после этого в подкате ошибся Фред. Мяч проскользнул к Ляказетту, на котором сфолил Магуайр.

Три ошибки за короткий отрезок – олицетворение защитной игры «Юнайтед» во втором тайме. Парадокс состоит в том, что даже при них команда Сульшера наглее претендовала на победу. Причина – в схожих защитных структурах «Арсенала» и «МЮ». Их эффективность привела игру к состоянию «до ошибки».

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Так, на старте игры «Арсенал» защищался по схеме 4-2-3-1. Она гарантировала неплохой прессинг с сохранением плотности в низких зонах.

Очертания схемы 4-2-3-1 в защите «Арсенала». Фото: Other Agency

После 15-й минуты команда Артеты стала включать расстановку 4-4-2. Переход между схемами обеспечивал Смит Роу. Он поднимался в переднюю линию, на один уровень с Ляказеттом.

Смит Роу обеспечивает переход «Арсенала» на защитную схему 4-4-2. Фото: Other Agency

Схема 4-4-2 работала и на поздних стадиях защиты, где «Арсенал» включал плотный низкий блок. В первом тайме главными его достоинствами были дисциплина и быстрая передача чужих форвардов от одного опекуна другому.

4-4-2 на поздних стадиях защиты «Арсенала». Фото: Other Agency

Такой рисунок удачно ответил атакующей концепции «МЮ». В передней линии Сульшер использовал принцип взаимозаменяемых форвардов. Кавани не действовал на острие в одиночку: к нему стабильно поднимался кто-то из пары Погба/Рэшфорд. Выход Марсьяля и перевод Поля в центр лишь закрепил эту тенденцию: «Юнайтед» получил еще одного атакующего игрока, знакомого с ролью центрфорварда.

Показательный момент из атаки «МЮ»: и Погба, и Рэшфорд занимают позиции для быстрого рывка на острие. При этом Бруну сохраняет любимую роль десятки. Фото: Other Agency

Система «МЮ» предполагала постоянную смену позиций. Например, Рэшфорд мог большую часть владения продержаться в зоне перед штрафной, а затем рвануть на острие. Перед «Арсеналом» встала задача контроля таких перемещений. Команда справилась именно благодаря компактному блоку в расстановке 4-4-2.

Защита «МЮ» ответила по аналогии. На запуске матча Сульшер использовал 4-2-3-1, но быстро отказался от этой схемы как базовой и перешел на 4-4-2. Роль Смита Роу для «Юнайтед» сыграл Бруну: он поднимался к Кавани и помогал с прессингом.

Передний блок «Юнайтед» в защитной схеме 4-2-3-1. Фото: Other Agency

Бруну защищается в стиле Смита Роу: добегает до одной линии с Кавани и переводит схему «МЮ» на 4-4-2. Фото: Other Agency

Сульшер сохранил 4-4-2 и под поздние стадии защиты. «Арсенал» застрял в этой схеме: по итогам матча «канониры» не нанесли ни одного удара, острота которого превысила бы 0,10 xG.

«МЮ» сохраняет схему 4-4-2, даже когда «Арсенал» пересекает центральную линию. Фото: Other Agency

Итог – что «МЮ», что «Арсенал» нашли крепкую форму игры без мяча. Возникли два вопроса. Первый – кто ошибется и пропустит? Второй – кто первым придумает эффективный атакующий ответ?

«Юнайтед» проявил себя в обоих направлениях.

После 60-й минуты команда Сульшера регулярно ошибалась на своей половине. Момент на 75-й описан в первом абзаце текста. На 64-й Магуайр нелепо срубил Ляказетта: Александр двигался по безопасной траектории, а Харри страховал Линделёф – причин фолить не было. Итог – со штрафного форвард «Арсенала» вдарил мячом по перекладине.

На 66-й Фред не уследил за Смитом Роу, который пробил в створ. Спустя 15 минут бразилец глупо выбросился на перехват – это создало момент для Пепе.

Параллельно «Юнайтед» нашел атакующую формулу, которая позволила создать два самых острых момента матча – удары Кавани на 57-й и 88-й минуте. UnderStat оценил их в 0,65 и 0,42 xG соответственно.

Оба удара Эдинсона пришли за счет фланговой игры. Ее задатки просвечивали еще в первом тайме. Все благодаря Шоу – он открывался в широкой позиции и пасовал в штрафную. Уан-Биссака при этом часто включался в полуфланг, но после перерыва он тоже стал придерживаться края.

Классическая работа фулбеков «МЮ» в первом тайме: Шоу держится широкой позиции, Уан-Биссака сместился в полуфланг. Фото: Other Agency

Особенно ярко в этом контексте раскрылся Шоу. Люк выдал лучший результат в «МЮ» по xGChain (1,29) – это опасность всех владений, в которых был задействован игрок. Еще у фулбека 3 передачи под удар – здесь он тоже взял топ-1.

На этом фоне вопросы возникают к Кавани. Во втором тайме структура его игры изменилась. Эдинсон стал чаще получать мяч в высоких центральных зонах. Если до перерыва уругваец не набил ни одного касания в штрафной, то после – уже три. Еще два пришлись на зону внутри дуги.

Именно Кавани ответственен за то, что «Юнайтед» не удалось конвертировать удачную атакующую наработку в гол. С одной стороны, это намекает: Сульшеру не повезло. С другой, в противовес ложатся ошибки в защите, которые «Арсенал» так и не перевел в достойный момент.

Видимо, итоговая ничья – самый честный результат для такой игры.

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