«Они почти не верили, что смогут выиграть. «Арсеналу» не хватало нескольких футболистов, но игра была на высоте. «МЮ» ощущал нехватку качества и желания довести игру до победы. «Арсенал» определенно заслужил ничью. Когда в последние три-четыре недели они достигли вершины, люди стали говорить: «Сможете ли вы выиграть чемпионат, сможете ли соревноваться с «Манчестер Сити»? И, похоже, игроки немного испугались испытания, как бы говоря, что не готовы к этому.

Я ломаю над этим голову. Уле-Гуннар [Сульшер] все время говорит о своих футболистах: «Они победители, они победители». Ну так давайте, покажите нам. Это же «Манчестер Юнайтед». Вы должны выигрывать матчи и крупные титулы. Я смотрю на них, идущих на такой прекрасной позиции, и думаю: а готовы ли вы к ней? Похоже, они этого боятся. Вы играете за «Юнайтед»? Так действуйте», – цитирует 49-летнего Кина Sky Sports.