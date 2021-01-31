Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард жалеет, что в 2015 году не продлил контракт с клубом и потому не получил возможности поработать под руководством Юргена Клоппа.
«Оглядываясь назад, я хотел бы подписать последний годичный контракт, который мне предложил «Ливерпуль». У меня была бы возможность немного поиграть под руководством Юргена Клоппа», – цитирует 40-летнего Джеррарда Goal.com со ссылкой на Daily Mail.
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- Джеррард играл в «Ливерпуле» в 1998-2015 годах и ушел доигрывать в «Лос-Анджелес Гэлакси».
- С 2018 года Стивен возглавляет шотландский «Рейнджерс».
- Клопп возглавил мерсисайдцев в октябре 2015-го. В 2020-м он принес «Ливерпулю» первое за 30 лет чемпионство в Англии.
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