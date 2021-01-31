Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард жалеет, что в 2015 году не продлил контракт с клубом и потому не получил возможности поработать под руководством Юргена Клоппа.

«Оглядываясь назад, я хотел бы подписать последний годичный контракт, который мне предложил «Ливерпуль». У меня была бы возможность немного поиграть под руководством Юргена Клоппа», – цитирует 40-летнего Джеррарда Goal.com со ссылкой на Daily Mail.