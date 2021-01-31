«Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда 25 января. Журналист The Telegraph Сэм Уоллес поделился инсайдами об уходе тренера и власти Марины Грановской в клубе.

«Лэмпард не являлся тем тренером, которого хотела Марина Грановская летом 2019-го. Клуб провел большую часть сезона в переговорах о расторжении контракта Маурицио Сарри. Если бы у них были опытные кандидаты, Фрэнк бы никогда не получил работу в «Челси».

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Несмотря на трансферный бан летом 2019-го, у Грановской были высокие ожидания. Лэмпард же считал, что обстоятельства [отсутствие трансферов в два окна] изменились и его нельзя судить на тех же условиях.

Спустя 18 месяцев, когда результаты резко ухудшились и стало ясно, что его увольнение неизбежно, его подозрения, что он был временным решением в ​​трудное время, подтвердились.

Его популярность успокаивала болельщиков, когда «Челси» из-за бана не мог обновить состав, и теперь клуб с привычной жестокостью решил, что ему пора уходить. Говорят, «Челси» – политический клуб. На самом деле это политика очень проста: Грановская говорим всем, что делать, и они это делают.

Фрэнк Лэмпард, Мария Грановская Фото: Eurosport

Протеже Романа Абрамовича назначила Лэмпарда, когда альтернатив почти не было. Прошлым летом она наблюдала за главными расходами, и она была в комнате, когда его уволили в понедельник. Лэмпард не разговаривал с Абрамовичем 18 месяцев в качестве тренера. Для тех, кто хорошо понимает процесс, можно сделать как минимум один вывод. Если бы Грановская недолюбливала Лэмпарда, она бы делегировала вопрос его увольнения кому-то другому, как это было со многими из его предшественников. Но это слабое утешение для человека, которого уволили.

Фрэнка уволили, потому что среднее количество очков за матч при нем упало ниже показателя, который Грановская считала приемлемым. Клуб не видел предпосылок тому, что ситуация изменится. Чувствовалось, что ему было предоставлено достаточно времени, но команда выскользнула из топ-4», – написал Сэм Уоллес в колонке на The Telegraph.

Лэмпард – худший тренер «Челси» по набранным очкам в чемпионате Англии. Фрэнки в среднем собирал по 1,67 баллов за игру – это ниже, чем у всех остальных коучей, который пахали на Абрамовича.

«Челси» – второй клуб в тренерской карьере 42-летнего Лэмпарда. До этого был «Дерби»: за год работы Фрэнки втащил команду в финал плей-офф Чемпионшипа, но уступил «Астон Вилле» и не вывел «баранов» в АПЛ.

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